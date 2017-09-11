Федынич: Повышение зарплат руководителей при существующей экономике - некорректно 2 11.09.2017, 15:28

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Геннадий Федынич

Фото: gazetaby.com

Если поднимать зарплату директору, но не трудовому коллективу, возникает вопрос: за счет чего?

Правительство установило коэффициент соотношения средней заработной платы руководителя и средней зарплаты работников бюджетной организации – не более 3,5; если деятельность организации приносит доходы, коэффициент может устанавливаться свыше 3,5, но не более 5.

Если раньше зарплаты руководителей всех бюджетных организаций не могли превышать среднюю зарплату по организации в 3,5 раза, то сейчас руководители бюджетных организаций, которые не только получают субсидии, но и занимаются деятельностью, приносящей доходы, может превышать среднюю «получку» работников этой организации максимум в 5 раз. Такое решение заложено в постановлении совмина, подписанном 6 сентября 2017 года.

Насколько оправдано такое избирательное повышение зарплаты? Belprauda.org спросила у лидера независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича.

«Некорректное решение»

Лидер Беларуского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности считает, что в существующих экономических условиях повышение зарплаты директорам некорректно.

– Официальные зарплаты у директоров не такие и большие, чтобы сберечь кадры, правительство повышает зарплату директорам. Руководителей предприятий меньше, чем рабочих. В случае получения прибыли разница в зарплате директора и коллектива может не превышать 5 раз. Я считаю такую политику не совсем корректной по отношению к рабочим: рабочие дают прибыль, а не директор. Даже при Советском Союзе разница в зарплате директора и коллектива не превышала 3 раз. При условии, что предприятие выполняет свои обязательства по производству, по прибыли – сегодня в Беларуси таких субъектов хозяйствования практически не осталось, за редким исключением.

Правительство предлагает директорату своеобразный стимул. Если производство работает, то не следует считать деньги руководителей; когда условий для работы нет, когда отношение руководства к рабочему человеку оставляет желать лучшего, мягко говоря, то такое решение некорректно. Если поднимать зарплату директору, но не трудовому коллективу, возникает вопрос: за счет чего? За счет остального коллектива? Зарплата директора должна зависеть от эффективности работы предприятия – ни больше, ни меньше.

Если бы речь шла об узких специалистах, без которых предприятие никак не может обойтись, такая политика оправдана. Но не в отношении директората. Считаю некорректным повышение зарплат руководителей в существующих экономических условиях.