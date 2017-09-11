Кто если не Меркель? 11.09.2017, 15:37

Фото: Ангела Меркель (g20.org)

Пятипроцентный барьер на выборах в Германии способны преодолеть шесть партий.

24 сентября в Германии состоятся очередные парламентские выборы. И уже в октябре мир узнает имя нового канцлера ФРГ. Пятипроцентный барьер способны преодолеть шесть партий, которые могут стать парламентскими.

На парламентских выборах немцам предстоит выбрать 630 депутатов бундестага — нижней палаты Федерального парламента. Для прохождения в парламент политсила должна преодолеть пятипроцентный барьер. Сегодня на политической карте Германии существует шесть партий, которые потенциально могут стать парламентскими. Депутаты бундестага избираются в ходе всеобщих прямых, свободных и равных выборов тайным голосованием, пишет focus.ua.

Христиане и демократы

Партии Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз представлены в нынешнем парламенте единой крупнейшей фракцией ХДС/ХСС (311 мест). С высокой вероятностью эта же коалиция будет и во вновь избранном парламенте. С 22 ноября 2005 года (вот уже почти 12 лет) член ХДС и лидер коалиции Ангела Меркель является федеральным канцлером Германии. Ее здесь называют фрау Канцлерин или "тевтонской Маргарет Тэтчер".

У коалиции ХДС/ХСС простые и понятные немцам приоритеты: во внешней политике — евроинтеграция; во внутренней — экономический рост, снижение безработицы, семейные и христианские ценности. Ошибки последних лет в миграционной политике общество и оппоненты переложили персонально на Меркель. В попытке вернуть перед выборами былую популярность правящая коалиция делает нестандартные шаги. К примеру, поддержала закон об однополых браках, который отклоняла в течение предыдущих двух лет. В 2013 году г-жа Меркель выступала против однополых браков, хотя заподозрить ее в гомофобии нельзя — правящий в те времена бургомистр Берлина социал-демократ и открытый гей Клаус Воверайт посещал дни рождения госпожи Канцлерин со своим гражданским супругом. А когда после тяжелой болезни скончался экс-министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, Ангела Меркель выразила соболезнования не только его семье, но и мужу скончавшегося политика Михаэлю Мронцу. В мае 2017 года Меркель просила Путина обеспечить права геев в Чечне, где якобы с подачи властей убиты 27 геев. А в июне на вечеринке женского журнала Brigitte она заявила, что хочет, чтобы депутаты из возглавляемого ею Христианско-демократического союза голосовали по вопросу однополых браков так, как велит им совесть. Совесть позволила 75 депутатам альянса ХДС/ХСС высказаться за, и закон приняли.

Социалисты

Вторым реальным претендентом на звание парламентской партии являются немецкие социал-демократы (СДПГ). Партия, созданная еще в середине XIX века, в новейшей истории то теряла, то вновь набирала популярность, но со времен Герхарда Шредера ее представители не получали портфель канцлера. К выборам 2017 года у партии было два сильных кандидата — бывший председатель Европарламента Мартин Шульц и экс-министр иностранных дел в правительстве Меркель Франк-Вальтер Штайнмайер. После того как главного конкурента Меркель — Штайнмайера "пристроили" на должность федерального президента, у СДПГ остался единственный сильный кандидат — Шульц. В программу партии заложены понятные обычному немцу принципы: снижение налоговой нагрузки, замораживание роста пенсионного возраста, лояльно-строгое отношение к мигрантам, наведение внутреннего порядка в стране.

Шульцу, более известному среди европолитиков, чем в своей стране, не остается ничего другого, как критиковать курс кабинета Меркель, "забыв", что из 17 министров нынешнего правительства 9 от СДПГ. Некоторые его взгляды забавны. Болезненно восприняв решение Великобритании о выходе из ЕС, частичную вину за это Шульц возлагает на Меркель. Созданный им образ рубахи-парня симпатичен избирателям. Так что двоечник, остававшийся в школе на повторное обучение и так и не получивший высшего образования, может стать первым лицом в самом развитом государстве Европы. Рейтинг симпатии к Шульцу близок к рейтингу популярности Меркель. По исследованию общественного мнения Forsa, ему симпатизируют 38%, Меркель — 39%. Так что интрига впереди.

Леваки

На политической карте Германии есть еще Левая партия. В своей программе ее лидеры туманно говорят о "преодолении капитализма", проще говоря, о банальном "отнять и поделить". Остальной набор слов знаком: трудящиеся, социальная справедливость, пацифизм. К нынешним выборам левые готовятся, пытаясь сблокироваться с другими партиями левого толка — СДПГ и "зелеными". При всем интернационализме левые осторожно относятся к проблеме беженцев и лениво покусывают по этому поводу Меркель. Лидер партии, доктор Сара Вагенкнехт, в отличие от Шульца, образована. Экономист, журналист, автор нескольких книг, она продвигает антикапиталистические настроения и считает, что "в правительстве Киева … ключевые посты заняты нацистами".

"Зеленые"

О "зеленых" можно сказать еще меньше, чем о левых. Очень понятная и доступная программа партии не находит противников — кто же будет отрицать важность пестиков и тычинок в нашей жизни. Сейчас у "зеленых" 63 места в парламенте. Такая картина, скорее всего, сохранится. Это значит, что каждый немецкий потребитель будет по-прежнему платить за электроэнергию почти на 5 евроцентов больше за каждый кВт/час, чтобы поддерживать ветроэнергетику. Отличились "зеленые" и при продавливании закона об однополых браках. Самым сильным моментом дебатов при его принятии стало выступление "зеленого" депутата Фолькера Бека: "Это исторический день для меньшинства, к которому мы принадлежим". Зал встретил фразу овациями.

Либералы

"У ХДС/ХСС простые и понятные немцам приоритеты: во внешней политике — евроинтеграция; во внутренней — экономический рост, снижение безработицы"

Свободная демократическая партия Германии (СвДП) была основана после Второй мировой войны. Эта политсила чисто либерального толка пользуется поддержкой предпринимателей и менеджеров среднего звена. Ее называют "маленькая гирька", потому что, имея традиционные 5–7% голосов избирателей и примыкая то к СДПГ, то к ХДС/ХСС, она помогает обеспечивать необходимое для формирования правительства большинство в парламенте. Наберет ли "маленькая гирька" свой обычный вес к сентябрьским выборам, покажет время. Ее нынешнему лидеру Кристиану Линднеру нет и сорока. В отличие от официального Берлина, Линднер предлагает считать аннексию Крыма "длительным временным явлением" (де-факто признать Крым российским).

Популисты

Партия, к которой на предстоящих выборах будет приковано особое внимание, имеет громкое название "Альтернатива для Германии" (АдГ). Выступая от имени евроскептиков, данная политсила требует выхода ФРГ из еврозоны, возвращения немецкой национальной валюты, пересмотра налогового законодательства, стимулирования рождаемости у немусульман, резкого ограничения иммиграции в страну и высылки всех не сумевших интегрироваться мигрантов. Смесь неофашизма с популизмом, удобренная недовольством части населения финансовой помощью менее развитым странам ЕС, позволяет партии набирать популярность. На последних выборах в земельный парламент крупнейшей немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия представители АдГ получили 16 депутатских мандатов и стали там четвертой по численности партией. Голосование проходило на фоне мощных протестов противников АдГ. В Кёльне и Дюссельдорфе даже были стычки, которые утихомиривала полиция. Согласно опросу института INSA для газеты Bild, опубликованному 25 июля, правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" имеет в своем активе 9% поддержки избирателей. Лидера партии доктора Петри Фрауке критики обвиняют в популизме и расизме. Она выступает против ислама и призывает дружить с Москвой. На 6-м общефедеральном съезде АдГ в Кельне главными от этой партии кандидатами на сентябрьские выборы стали 76-летний Александр Гауланд и 38-летняя Алиса Вайдель. Гауланд не только придерживается неофашистских взглядов, но дружит с философом Александром Дугиным — российским идеологом современного неофашизма. Госпожа Фрауке при этом приятельствует с французской ультраправой Марин Ле Пен и общается с Вячеславом Володиным — председателем Госдумы РФ. Даже если АдГ станет парламентской партией, реальных рычагов власти ей не видать — ведущие политические партии Германии уже отмежевались и исключили возможность сотрудничества с популистами правого толка.

Русский мир

К выборам готовится еще одна интересная партия — "Единство". Ее особенность в том, что это первая русскоязычная политсила в Германии. Вербовка членов осуществлялась преимущественно через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, бабушки раздавали листовки возле русских магазинов, которых во всей Германии насчитывается 630. В программе партии написано, что "новая политическая сила выступает за универсальные ценности человечества". Но есть в программе и принципиальные моменты. Например, члены "Единства" предлагают сделать рыбалку на всех водоемах Германии свободной. Впрочем, на выборах в земельный парламент Баден-Вюртемберга партия "Единство" получила всего 214 голосов избирателей, так что вряд ли ее лидер Дмитрий Ремпель станет канцлером. Зато мэром какого-нибудь немецкого городка — вполне.