Новшества графика «под Колю»: В 8 утра теперь классный час 11.09.2017, 16:00

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Стартовала новая учебная неделя после реформы сверху.

Между тем дети спать больше не стали — хотя именно минимизация зевающих школьников стала причиной старта уроков в 9 утра. Предсказуемо оказалось, вслед за этим нужно переносить и время работы родителей. В регионах, где школьные администрации более исполнительные, вопрос решают как могут, чтобы было «и нашим, и вашим», пишет onliner.by.

— В Копыле работает образцово-показательная гимназия №1. Я сам закончил эту гимназию и испытываю огромное уважение и чувство благодарности к учителям, работающим там, — пишет один из родителей гимназистов. — Можно долго рассуждать, чем эта спонтанная идея переноса времени начала уроков обусловлена, а также о ее плюсах и минусах — уверен, единого мнения здесь не будет. Официально заявлено, что то, во сколько будут начинаться занятия, должно решаться на местах. Возможно, где-то действительно выбор был сделан — нам довели просто факт.

Потом оказалось, что работающим родителям некуда пристроить ребенка в 8 утра. Классным руководителям гимназии №1 довели информацию, что раз в неделю в 8:00 будет классный час, а еще раз — информационный час (по-народному — «политинформация»). То есть уроки как бы с 9, а это не уроки — но на них приходить нужно всем обязательно. Что же делать с оставшимися тремя днями? Учителям предложили (наш читатель даже уточняет: «обязали». — Прим. Onliner.by) вести кружки от имени Районного центра творчества детей и молодежи, устроившись туда преподавателем кружка.

Теперь старшеклассников будем мотивировать прийти в школу на час раньше, чтобы заняться «аппликацией соломкой», «плетением бисером» и т. п. И наверняка в случае недостаточной явки будут претензии в стиле «Почему не обеспечили? Вы же за это деньги получаете».

В администрации гимназии все, что касается обязательств, опровергают.

— Те, кто написал заявление на кружки, приходят. А кто не написал — приходят к 9, — прокомментировала директор Ирина Абас. — Кроме четверга и пятницы, когда проводится классный час (раньше он был после уроков).

— Родители не против переноса уроков?

— В конце прошлого учебного года мы провели анкетирование — большинство родителей высказались за сохранение 8-часового начала уроков. Ну вы же понимаете: во всех учреждениях, работающих в одну смену, было решено перевестись на 9 утра. Чего обсуждать. Есть режим работы учреждения.

— Кто ведет кружки в 8 утра?

— Педагогом дополнительного образования может быть учитель или сотрудник центра детского творчества. Мы прожили неделю — никто не приходил и не говорил, что кого-то что-то не устраивает.

Мы уже в стабильном режиме как-то работаем, а вот эти разговоры... Давайте проучимся месяц, первую четверть, а потом будем делать выводы.