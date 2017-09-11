Миллиардер Ричард Брэнсон показал свой остров после «Ирмы» 3 11.09.2017, 16:09

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Фото: instagram.com/richardbranson

Британский миллиардер пережил ураган «Ирма» в винном погребе.

Ураган «Ирма» разрушил частный остров и дом британского миллиардера, основателя корпорации Virgin Group Ричарда Брэнсона. Видео с последствиями урагана Брэнсон опубликовал в Instagram. На сайте его компании сообщалось, что сам миллиардер пережил ураган в бетонном винном погребе, пишет vedomosti.ru.

«Большинство зданий и растений на Неккере уничтожены или сильно повреждены. Но история "Ирмы" на Британских Виргинских островах не только о Неккере – она о десятках тысяч людей, потерявших свои дома и средства к существованию», – написал Брэнсон. Также в посте миллиардера находится ссылка, через которую можно сделать пожертвование в пользу пострадавших от стихийного бедствия. Брэнсон выложил также несколько снимков после урагана в Twitter и на сайте компании.

Особняк Брэнсона на острове не в первый раз подвергается разрушению от стихийного бедствия. В 2011 г. во время урагана «Ирэн» молния попала в дом, и Брэнсон, его семья и гости, в том числе звезда «Титаника» Кейт Уинслет, были вынуждены срочно эвакуироваться. Дом спасти не удалось, он сгорел полностью.

Ураган «Ирма», который зародился в Атлантическом океане, в понедельник, 11 сентября, обрушился на центральные районы Флориды. Президент США Дональд Трамп объявил Флориду зоной стихийного бедствия.

Экономический ущерб от «Ирмы» может составить до $300 млрд, пишет The Guardian со ссылкой на международных страховщиков, Barclays оценивал его в $200 млрд. Таким образом, ураган становится самым разрушительным в истории США. До сих пор первенство принадлежало урагану «Катрина», затопившему в 2005 г. Новый Орлеан: ущерб от него в ценах 2017 г. составил $160 млрд.

Жертвами урагана «Ирма» в регионе Карибского бассейна стали 25 человек, во Флориде на 11.06 мск сообщается о четырех погибших.