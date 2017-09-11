Суд вынес очередные приговоры ошмянским таможенникам 8 11.09.2017, 16:16

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Семь бывших сотрудников отдела по борьбе с контрабандой приговорены к 5−6,5 года лишения свободы.

Это пятый приговор суда по делу Ошмянской таможни — процессы шли весь год в нескольких судах Минска и области, пишет tut.by.

В понедельник, 11 сентября, в суде Заводского района был оглашен приговор очередной группе бывших таможенников.

Все семь фигурантов признаны виновными по ч. 2, ч. 3 ст. 430 УК «Получение взятки в особо крупном размере» и приговорены к наказанию в виде лишения свободы на срок от 5 до 6,5 года. Дмитрий Дащинский приговорен к 5 годам лишения свободы, Игорь Кардымон, Владимир Щикно, Виктор Букель, Александр Пашковский — к 5,5 года лишения свободы, Александр Ширяев и Игорь Якутенко — к 6,5 года.

Он признан виновным не только в получении взятки, но и в бездействии должностного лица. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии в условиях усиленного режима, у них также конфискуют имущество и лишат специального звания «инспектор». Суммы взяток, которые, по версии следствия, брали ошмянские таможенники, были разными: от 600 до 11,7 тысячи долларов. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, всего в получении взяток обвинили 58 сотрудников ошмянской таможни.

Первый приговор по делу ошмянских таможенников был вынесен 29 декабря 2016 года. Минский областной суд признал виновным бывшего начальника таможни Ивана Ниверкевича в получении взяток на сумму в 238 миллионов неденоминированных рублей и приговорил к семи годам лишения свободы. О том, что судят Ниверкевича, пресса не знала, процесс не освещался, о наказании бывшему таможеннику стало известно не сразу.

8 августа Минский областной суд приговорил 15 фигурантов к длительным срокам заключения: от 5 до 11,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискаций имущества. Самый суровый срок получил организатор группы Гарник Сарумянц, у него конфисковали 1,8 миллиона долларов, найденных под ванной. Единственный фигурант дела, который вышел на свободу, литовский бизнесмен Артур Тураев. Его приговорили к штрафу в 2000 базовых величин.

29 августа суд Фрунзенского района Минска приговорил еще одну группу из 11 человек к наказанию в виде лишения свободы от 5 до 6 лет в колонии в условиях усиленного режима. Также у бывших таможенников будет конфисковано имущество.

После процесса, который длился почти год, 5 сентября суд Партизанского района Минска признал виновными еще 11 человек в получении взяток. Наказание у всех разное, от 5 до 15 лет, учитывалось признание вины, сотрудничество со следствием и погашение ущерба.

В четверг, 14 сентября, суд Октябрьского района Минска огласит приговор последней группе ошмянских таможенников.