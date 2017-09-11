Стали известны самые популярные имена у новорожденных Минска 14 11.09.2017, 16:26

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Многие имена, которыми часто называли нынешних 30–50-летних минчан, становятся редкими.

Похоже, определились самые популярные имена в Минске образца 2017 года – и это сплошь Артемы да Софии. CityDog.by позвонил в ЗАГСы Минска, чтобы узнать как горожане называли своих детей. Единственное, не удалось взять информацию в ЗАГСе Центрального района.

Интересно, что многие имена, которыми часто называли нынешних 30–50-летних минчан, становятся редкими. Галина, Зоя, Нина, Ольга, Наталья, Наталия, Катерина, Майя, Илона – таких имен Советский ЗАГС в этом году зарегистрировал всего по одному.

В Октябрьском районе появились по одной новорожденной Татьяне и Светлане, один Анатолий во Фрунзенском районе, а в Заводском – только три Владимира.

Самыми-самыми экзотичными именами называют детей иностранные граждане – например, Ливан или Лейпа.

Но белорусам тоже не занимать фантазии в выборе имени ребенка: Ляля, Веста, Купалина, Славяна, Любава, Евангелина, Эстер, Ярополк, Альгерд, Славомир, Добросвет, Радомир, Лука, Сильвестр.