Ричард Вайц: Путин может уйти из Донбасса 3 11.09.2017, 16:36

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Ричард Вайц

Фото: astanatimes.com

Россия перестанет тащить «чемодан без ручек».

Об этом в интервью "Апострофу" заявил старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона в Вашингтоне, эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону, тематике национальной безопасности США, контролю над вооружениями, ядерному нераспространению и другим вопросам Ричард Вайц.

"В моем понимании целей и политики российского руководства нынешняя ситуация (на Донбассе, - ред.) видится как благоприятная для России: это не очень дорого, большей частью российское влияние реализуется посредством марионеток, непрямыми средствами, потери кажутся скромными", - отметил он.

Вайц уточнил, что вместе с тем война на Донбассе осложняет для Украины вступление в НАТО и ЕС, ослабляет в некотором роде украинское правительство, поскольку создает трудности в государственном планировании, могут быть внутренние оппоненты, которые призывают к сделке с Россией.

"Альтернативой мог бы быть полный уход России с Донбасса, восстановление украинского суверенитета могло бы повлечь за собой улучшение отношений Украины с Россией, исчез бы главный источник поддержки санкций на Западе. Но мне кажется, что для РФ возможные дивиденды значат меньше, чем риск потерять рычаги влияния на всю Украину", - сказал эксперт.

Он добавил, что есть и еще одна альтернатива – большая напористость России в попытке аннексировать эти территории или провозгласить их независимыми, как на севере Грузии. Но это может означать для России более высокую цену за прямую поддержку "республик", усилит антироссийскую политику, даже не столько в США, сколько в Европе.

"Но я все равно бы не исключил ни один из вариантов. Думаю, Россия довольна статус-кво. Но при подходящих условиях она может пойти тем или иным путем. Однако пока они не выглядят предпочтительными опциями", - подытожил он.