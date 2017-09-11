Шестеро белорусов избили двух полицейских в Москве 11.09.2017, 16:59

7,533

Фото: РИА Новости/Вадим Брайдов

Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Шестеро граждан Беларуси избили российских полицейских, однако были задержаны, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел в одной из московских гостиниц. Полиция прибыла по вызову работников гостиницы, которые сообщили о пьяном дебошире.

«На место прибыли двое сотрудников полиции, которые призвали гражданина прекратить нарушать порядок. В ответ мужчина нецензурно обругал правоохранителей, и те приняли решение задержать хулигана. Но мужчина начал оказывать сопротивление и звать на помощь, и тогда из комнаты гостиницы вышли несколько граждан, которые начали бить и отталкивать сотрудников полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Полицейским удалось задержать двоих подозреваемых. Остальные разбежались, однако вскоре на территории отеля все же были задержаны. Все подозреваемые оказались приезжими из Беларуси.

В результате шестеро мужчин в возрасте от 26 лет до 31 года были доставлены в полицию, на них составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.