Стригущий одновременно дюжиной ножниц парикмахер стал звездой Сети 5 11.09.2017, 17:01

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Мужчина с редким умением работает в Пакистане и стрижет каждого всего за 20 минут.

В Пакистане сняли на видео местного парикмахера Садика Али, который стрижет посетителей своего парикмахерского салона, используя пятнадцать ножниц одновременно, пишет korrespondent.net.

33-летнему мужчине требуется около 20 минут, чтобы постричь человека, при этом он берет за свою работу только два доллара.

Парикмахер стрижет в день только 20 человек, а среди его элитных клиентов числится национальная команда по крикету.

"Мне потребовалось пять лет, чтобы отточить свое мастерство и усовершенствовать технику", - признался Али.