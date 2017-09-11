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Стригущий одновременно дюжиной ножниц парикмахер стал звездой Сети

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  • 11.09.2017, 17:01
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Мужчина с редким умением работает в Пакистане и стрижет каждого всего за 20 минут.

В Пакистане сняли на видео местного парикмахера Садика Али, который стрижет посетителей своего парикмахерского салона, используя пятнадцать ножниц одновременно, пишет korrespondent.net.

33-летнему мужчине требуется около 20 минут, чтобы постричь человека, при этом он берет за свою работу только два доллара.

Парикмахер стрижет в день только 20 человек, а среди его элитных клиентов числится национальная команда по крикету.

"Мне потребовалось пять лет, чтобы отточить свое мастерство и усовершенствовать технику", - признался Али.


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