Тадеуш Кондрусевич: В Минобразовании считают большинство семей опасными? 9 11.09.2017, 17:07

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Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Глава католической церкви Беларуси отреагировал на сомнительную методичку Минобразования.

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич «с большим потрясением и непониманием» прочитал на сайте отдела образования, спорта и туризма Копыльского райисполкома текст методического пособия "Работа с детьми, нуждающихся в социально-психолого-педагогической поддержке", согласно которому в категорию неблагополучных семей попадают также семьи с тремя и более детьми и семьи верующих, пишет krynica.info.

«Имея в виду то, что большинство жителей Беларуси является верующими, создатели документа утверждают, что потенциально большинство семей нашей страны являются опасными», - отметил он.

По словам митрополита, этим самым нашему обществу навязывается нерелигиозных стиль жизни, что противоречит «Закону Республики Беларусь о свободе совести и религиозных организациях», в котором написано, что родители имеют право воспитывать своих детей согласно своим религиозным убеждениям, а государство не имеет права вмешиваться в этот процесс, кроме случаев, когда создается опасность для ребенка. Удивило архиепископа и негативное восприятие многодетных семей, что противоречит усилиям власти к увеличению рождаемости в нашей стране.