Многодетная минчанка: К нам собираются еженедельно приходить проверки 17 11.09.2017, 17:35

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Фото: pixaby.com

Ко всем многодетным семьям каждую неделю будут ходить рейды.

На сайте отдела образования, спорта и туризма Копыльского райисполкома разместили методическое пособие, в котором рассказывают, каким семьям педагоги должны уделять больше внимания. Среди них многодетные, неполные, верующие, эмигранты, те, где дети или родители - инвалиды. В документе сказано, что эти семьи характеризуются «наличием некоторого отклонения от норм, не позволяющего определить их как благополучные». Конечно, такая характеристика задела многих родителей, которые неожиданно оказались «неблагополучными», пишет kp.by.

- Мы загрузили документ на сайт еще в 2013 году, но те, кто разрабатывал это методическое пособие, уволены около полугода назад, поэтому спросить, что именно они имели в виду, на основании чего это написали, мы уже не можем, - объясняют оплошность в отделе образования, спорта и туризма Копыльского райисполкома. - Специалисты, которые работают сейчас, еще не успели отследить всю информацию, которая есть на сайте. Отдел образования не считает многодетные семьи проблемными!

Сейчас документ с сайта удалили, но дело не только в нем. О необоснованном внимании к многодетным рассказала бизнес-леди и мама шестерых детей Кристина Каграманян из Минска. Ситуация задела не только ее, но и многих многодетных мам, которые обсуждают сейчас тему в «Фейсбуке».

- На плановом осмотре классные руководители сообщили, что теперь ко всем многодетным семьям, согласно распоряжению, еженедельно будут ходить рейды, - рассказывает Кристина. - В нашу семью будут приходить каждую среду. Только из одной школы - три учителя. Есть еще детский сад и еще одна школа. Я пытаюсь понять - согласно этому распоряжению ко мне еженедельно должны приходить пять человек?! Многодетная семья - это что, зона риска? Бомба замедленного действия?

В Министерстве образования рассказывают, что никакого распоряжения нет. Это инициатива конкретной школы или местного отдела образования, и ей в министерстве, мягко говоря, удивлены.

- Ко всем (и многодетным, и тем, у кого в семье один ребенок) учитель должен прийти один раз - в начале года: посмотреть, какие условия дома, оборудовано ли место, где школьник будет делать уроки, - говорит пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая. - Все семьи должны быть в одинаковых условиях, независимо от количества детей в семье.