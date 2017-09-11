Стало известно, где в Минске работают камеры фотофиксации 2 11.09.2017, 18:11

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Полезная информация для автомобилистов.

УГАИ ГУВД Мингорисполкома опубликовала график и места работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в сентябре 2017 года.

С 7:00 до 20:00 мобильные датчики контроля скорости работают по адресам: проспект Партизанский, 75 и улица Чкалова, 1 (ограничения 60 километров в час). И с 0:00 до 24:00 два датчика функционируют в районе 33-го километра внутреннего кольца МКАД и 22-го километра внешнего кольца (ограничения 90 километров в час).

Остальные работают с 20:00 до 2:00.