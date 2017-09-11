закрыть
11 сентября 2017, понедельник, 20:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Стало известно, где в Минске работают камеры фотофиксации

2
  • 11.09.2017, 18:11
  • 3,840

Полезная информация для автомобилистов.

УГАИ ГУВД Мингорисполкома опубликовала график и места работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в сентябре 2017 года.

С 7:00 до 20:00 мобильные датчики контроля скорости работают по адресам: проспект Партизанский, 75 и улица Чкалова, 1 (ограничения 60 километров в час). И с 0:00 до 24:00 два датчика функционируют в районе 33-го километра внутреннего кольца МКАД и 22-го километра внешнего кольца (ограничения 90 километров в час).

Остальные работают с 20:00 до 2:00.


Мнение

Время мужчин
Время мужчин Ирина Халип
Операция под прикрытием «Запад-2017»
Операция под прикрытием «Запад-2017» Владимир Халип
Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский
Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд


Интервью

Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать