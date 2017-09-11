Художник оригинально расписал стены костела в Витебске 1 11.09.2017, 18:38

1,639

Фото: belaruspartisan.org

На стенах храма можно увидеть ангелов с саксофоном и дудой, политиков и библейские мотивы в современных реалиях.

Художник Владимир Кондрусевич расписал стены витебского костела Св. Антония Падуанского.

На стенах храма можно увидеть ангелов с саксофоном и дудой, политиков и библейские мотивы в современных реалиях, пишет belaruspartisan.org.

Приход Св. Антония Падуанского зарегистрировали в Витебске в 2001 году. Тогда же под здание костела приобрели бывший Дом культуры общества глухих, который находился в запущенном состоянии. Освящение костела состоялось в июне.

Сейчас костел Св. Антония выглядит вот так.

Изначально костел Св. Антония находился в Витебске на Ратушной площади. Однако в 1940-е годы в храме сделали антирелигиозный музей, а в 1961 году здание взорвали.