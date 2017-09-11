Белоруска об урагане «Ирма»: Это было, как метель в Беларуси 2 11.09.2017, 18:51

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Фото: EPA

Екатерина Муниц, которая с семьей живет во Флориде, сравнила ураган «Ирма» с белорусской зимой.

Американская белоруска Екатерина Муниц, которая живет на восточном побережье в городе Корал-Спрингс в 25 километрах от Атлантического океана, рассказала «Радыё Свабода» о том, как ее семья пережила ураган «Ирма».

- Катя, у вас семья - муж, трое детей. Почему вы решили не эвакуироваться, если к этому призвали власти?

- Изначально я наблюдала за радаром через соответствующие приложения. Если по телевидению рассказывают о погоде, то все преувеличивают, говорят, что это будет самый большой в истории Америки ураган. На радаре этого не было видно. Я не волновалась с самого начала. У нас не было плана эвакуироваться. У нас дом очень хорош в том плане, что он выдержит любой ураган. У нас ставни на окнах, мы их закрыли, подготовились по всем правилам, как рекомендуют здесь. Поэтому мы остались и, наверное, это было правильное решение на сегодняшний момент.

Наши потери - деревья поломались возле дома. Папайя, резиновое и шоколадное деревья сильно сломались. У соседей тоже деревья сломаны, некоторые дороги завалены деревьями. Очень сильный дождь был. Правительство хорошо все это контролирует в нашем районе. Если жить у берега, конечно, нужно эвакуироваться, так как там волны большие.

А мы живем в 13 милях к океану, около 25 километров от берега. Была обязательная эвакуация тех, кто живет по восточной стороне дороги US 1. Все, кто живут дальше, сами принимали решение. Обещали пятую категорию урагана, но у нас был ветер 60 миль в час, что даже не подходит под ураган первой категории, просто тропический шторм.

- Была ли в вашем окружении паника, много ли людей эвакуировались?

- Многие испугались, особенно те, кто недавно сюда переехали и не знали, что и как происходит во время ураганов. Некоторые начали уезжать еще в минувшую среду. Те, кто уехали в Атланту, в Джорджию или на север Флориды, ничего особенно хорошего для себя не сделали, потому что там сейчас такой же ветер и дождь, который у нас был. Если уезжать, то нужно было или в Нью-Йорк или дальше.

Во время урагана вчера было запрещено выходить на улицу, нельзя было ездить. Был очень сильный дождь, умный человек не поехал бы никуда. Люди, которые остались, все имеют генераторы и бензин заранее заготовили. У нас до сих пор нет электричества - в воскресенье после обеда исчезло. В новостях говорят, что пять миллионов людей во Флориде без электричества сейчас.

Самый сильный день был в воскресенье, когда ураган через нас прошел. Нам повезло, ведь могло пройти по востоку или по середине Флориды, но на этот раз подвинуло ураган на западную сторону, там наибольшие потери и на островах, естественно.

Они нас очень сильно пугали этими видео и фотографиями островов, где начался ураган, и поэтому люди сильно паниковали. Я не ходила в магазин и не стояла часами в очередях, как многие люди, которые пытались купить воды или чего-то другого. Что дома было, тем и обходимся сейчас, я не вижу никакого большого смысла паниковать. Если бы нас затопило, было бы без разницы сколько у нас воды и бензина.

- Сколько лет вы живете во Флориде? Какие ураганы пережили?

- Это для меня первый ураган. Мой муж был здесь во время Вилмы в 2005 году и во время Эндрю в 1992 году. Он пережил эти ураганы, никуда не уезжал, представлял, что происходит. Также не паниковал. Мы сидели у окна и смотрели на ветер и дождь.

Это было, как представить Беларусь зимой. Я помню пургу, метель в Беларуси, как я иду с электрички, ветер в лицо, я по полю пустом иду и так на меня дует, что трудно идти. Здесь это было в течение одного дня только без снега и минусовой температуры. И никто в Беларуси не эвакуирует в таких случаях …