Аркадий Бабченко: В России все будет решаться на улицах 2 11.09.2017, 19:00

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Аркадий Бабченко

Не важно, сколько человек придет на выборы, важно, сколько человек готовы будут выйти на улицы.

Победа на муниципальных выборах в Москве нескольких представителей оппозиции является "технической". Об этом российский журналист Аркадий Бабченко написал в Facebook.

"Политическая жизнь в Москве спущена на самый минимальный уровень. На этом уровне власть разрешила нам поиграться в демократию. Мы поигрались и выиграли. Но, как по мне, это говорит совсем не о слабости власти. А о том, что она себя как раз почувствовала сильной. Уверенной. Почувствовала себя настолько укрепившейся, что разрешила даже этот демарш где-то на уровне пола. Понимая, что он ей ни чем не грозит", – написал он.

По мнению Бабченко, на более высоких уровнях – выборах мэра Москвы и в Госдуму РФ – подобного не произойдет.

"Эту власть на выборах никто никому не отдаст. Потому что здесь все будет решаться на улицах. Не важно, сколько человек придет на выборы. Важно, сколько человек готовы будут потом выйти на улицы, чтобы отстоять свой выбор и не дать украсть свой голос. А здесь критической массы пока не наблюдается", – заявил журналист.

Он отметил, что люди проголосовать готовы, но отстаивать свой голос – "пока нет".

10 сентября на муниципальных выборах в Москве, по предварительным данным, победили 190 независимых кандидатов, которых поддержал штаб экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, партия "Яблоко" и ПАРНАС.

Оппозиционеры получили большинство как минимум в восьми районах столицы РФ. Движение "Солидарность" во главе с оппозиционным политиком Ильей Яшиным получило семь из 10 мандатов в Красносельском районе Москвы.

Всего на выборах в Москве 10 сентября избрали 1502 муниципальных депутатов. По данным председателя Мосгоризбиркома Виктора Горбунова, в основном побеждают кандидаты от "Единой России".