Александр Глеб: Обычно «старики» выпивали после игр сборной 4 11.09.2017, 19:15

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Александр Глеб

Считается ли нормой для наших футболистов выпивать перед матчами?

Футболиста сборной Беларуси Дениса Лаптева исключают из команды. Так отреагировал тренер Игорь Криушенко на серьезное нарушение дисциплины — Денис, по данным "Прессбола", пришел на тренировку сборной не в лучшем состоянии. А за день до этого футболиста якобы видели в пивном ресторане вместе с коллегами Никитой Корзуном, Дмитрием Алисейко, Антоном Сарокой и Павлом Савицким. Болельщики такое неспортивное поведение теперь считают основной причиной громких проигрышей сборным Швеции и Люксембурга. Считается ли нормой для наших футболистов выпивать перед матчами, euroradio.fm узнало у бывших игроков национальной сборной.

"Обычно "старики" выпивали после игр, — вспоминает Александр Глеб. — Ехали кто домой, кто куда, но я точно не знаю, как оно было, свечку же не держал. Но почему бы не выпить кружку пива, если выиграли. Думаю, каждый себе это позволял. Все равно спать после игры не хочется, потому что ты на эмоциях, адреналине. Почему бы не сесть с парнями в номере, не обсудить игру. Но нажираться — конечно, бред. На следующий же день тренировка, все же взрослые люди и должны быть ответственными. Тем более раньше, когда приходили в сборную, то смотрели только в пол, боялись поднять глаза и что-нибудь сказать. Когда был молодой, так вообще никогда не пил. А теперь другие времена, теперь молодежь что хочет, то и делает, но это на их совести".

По словам Яна Тигорева, пиво после игры — абсолютно нормальное явление для футбола, главное не напиваться. Но пьянок между матчами, когда Ян выступал за сборную, не было. Для этого есть отдельные дни.

"Существует такое понятие, как день приезда и день отъезда, когда футболисты могут себе позволить немного отдохнуть, — говорит Ян Тигорев. — Но вот так просто рассуждать о сплетне... Тут же нужно знать точно, насколько они были пьяны и так далее. Можно же после одной посиделки отходить три дня, а можно поесть, выпить по паре бокалов пива и назавтра проснуться огурцом. Естественно, что если сильно напились за день-два до матча, то это скажется на игре. А сказать можно все что угодно. Может, люди выпили по паре пива, а написали, что они опустошили бар. Если бы я с ними сидел в это время, то я бы вам рассказал. А так..."

Даже бывший тренер сборной Беларуси Юрий Пунтус не запрещал выпивать после матчей, но только пиво и только в меру. А однажды, в первый день сборов, организовал вечеринку для футболистов и их семей.

"Это была знаменитая база "Стайки", где я и предложил ребятам пригласить близких и отдохнуть, — говорит тренер. — Наверное, это было перед Албанией — моя первая официальная игра. Было это за два дня до. Парням было разрешено выпить по фужеру шампанского или вина, но это было у всех на глазах, и пьянки быть не могло по определению. А что касается пива после игры, то это вообще можно назвать рецептом на восстановление. Главное, чтобы бокал не перерос в десять бокалов, а потом и в крепкие напитки. Но бокал и даже два или три пива после игры, когда человек теряет много веса и влаги, — абсолютно нормально".