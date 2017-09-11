Жена Бакиева возглавляла отель «Минск» 11.09.2017, 19:25

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Назгуль Толомушова нечасто бывала на работе, проводя много времени в отгулах и больничных.

Назгуль Толомушова недавно покинула пост директора республиканского унитарного предприятия «Отель Минск». Данную информацию tut.by подтвердили в самой гостинице.

«Она покинула пост по соглашению сторон. Нечасто бывала на работе, проводя много времени в отгулах и больничных», — сказали информированные собеседники.

Исполняющим обязанности руководителя «Отеля Минск» стал замдиректора Виктор Кучинский, более известный как экс-помощник правителя Беларуси.

Назгуль Толомушова возглавила «Отель Минск», который входит в состав Управления делами президента Беларуси, в октябре 2016 года.

Толомушова — жена обосновавшегося в 2010 году в Беларуси бывшего правителя Кыргызстана Курманбека Бакиева. С тех пор он является гражданином Беларуси и потому считает невозможной свою экстрадицию в Бишкек, как требует нынешняя власть Кыргызстана.

По словам Толомушовой, они вместе с Бакиевым живут с 1995 года. Бывший правитель Кыргызстана значительно старше своей второй супруги.

В марте 2017 года Бакиев признался, что ему и семье выделили участок в 15 соток недалеко от «Минск-Арены». В течение 5 лет строил там дом, а до этого жил в резиденции Лукашенко в Дроздах.