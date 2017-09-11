Ложь, скрытая за темными очками Сергей Алумов, diletant.media

11.09.2017, 19:40

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В день смерти Пиночета на улицы Сантьяго люди выходят для танцев и гуляний с улыбками на лицах.

В день смерти Аугусто Пиночета на улицы Сантьяго, столицы Чили, повалил народ. Но не для оплакивания горячо любимого председателя правительственной хунты и экс-президента, а для танцев и гуляний с шампанским в руках и улыбками на лицах. По лояльным к диктатору подсчётам число лиц, погибших или пропавших без вести, равно примерно 3 тысячи. Противники режима говорят о том, что цифру нужно умножать на 10 минимум. Точную цифру установить трудно: Пиночет лично расстрельных приказов не подписывал, да и бумаг хунта почти не оставила, а с трупами поступали просто: скидывали в океан с вертолёта. Поди поищи трупы. Пиночет же сам был достаточно интересной и достаточно спорной личностью.

На склоне лет в Пиночете было тяжело узнать жестокого и коварного человека. Не было у благовидного старика той военной формы и тех тёмных очков, ставших символами государственного террора. Однако общественность не уставала требовать суда над ним. Но как жизнь привела его в президентский дворец Ла-Монеда.

Юношеские годы

Пиночет происходил из небогатой семьи. Отец — портовый служащий, мать — домохозяйка, а в семье шесть детей, Аугусто — старший. Денег и знакомств нет, поэтому единственным социальным лифтом для молодого и желавшего добиться славы и успехов человека была армия. В 17 лет, после окончания школы при семинарии Святого Рафаэля и Институте Кильота и Колехио Святых Сердец французских отцов Вальпараисо, Аугусто поступил в пехотное училище в Сан-Бернардо. По окончании училища Пиночет в младшем офицерском звании был направлен сначала в полк «Чакабуко» в Консепсьоне, а затем — в полк «Майпо» в Вальпараисо.

Родители Аугусто Пиночета

В 1948 году Пиночет поступил в Высшую военную академию страны, которую окончил три года спустя. Теперь служба в воинских частях чередовалась у целеустремлённого офицера с преподаванием в армейских учебных заведениях. В 1953 году Пиночет опубликовал свою первую книгу, называвшуюся «География Чили, Аргентины, Боливии и Перу», защитил диссертацию, получил звание бакалавра, после чего поступил в школу права Чилийского университета. Правда, окончить эту учёбу ему так и не пришлось: в 1956 году он был направлен в Кито для оказания помощи в создании Военной академии Эквадора.

Аугусто Пиночет в 1933 году

По возвращении в Чили в 1959 году Пиночет неуклонно шёл по карьерной лестнице вверх, в 1971 году в звании генерала заступив на должность командующего гарнизоном Сантьяго. Это было первым назначением Пиночета в правительстве президента-социалиста Сальвадора Альенде. Удивительное дело — генерал Пиночет вплоть до 11 сентября 1973 года считался одним из самых верных Альенде представителей военного командования Чили.

Во время президентства Альенде

«Ложь раскрывается во взгляде, и поскольку я много раз лгал — я носил тёмные очки», — так говорил о себе Пиночет. Действительно, чёрные очки стали неотъемлемой частью имиджа Пиночета.

Правительство Сальвадора Альенде начало проводить невиданные для Чили реформы — строительство доступного жилья для бедняков, обеспечение выходцам из семей рабочих возможности получать образование и медицинскую помощь и так далее. Социально ориентированная политика сопровождалась масштабной национализацией, в том числе в добывающих отраслях, где Альенде «наступил на хвост» представителям иностранного бизнеса, в том числе американского. Нужно отметить, что, конечно, действия американцев по расшатыванию ситуации в Чили значительными. Однако экспроприация крупных предприятий правительством сама по себе вызвала отток капиталов и рост инфляции (который был, впрочем, сглажен льготами и другими действиями правительства Альенде, которые лишний раз подтверждают неоднозначность сложившейся ситуации).

На пути к предательству

За падением национальной экономики, вызванной оттоком капитала в самом начале президентства Альенде и последовавшим кризисом цен на медь, начались протестные акции. Недовольство правительством росло, праворадикальные группировки устраивали теракты, чем ещё больше вредили экономике: взрывались ЛЭП и производства, что губило значительную долю урожая. Оппозиционные настроения в армии также росли.

Настроения эти, однако, сдерживались главнокомандующим чилийской армией Карлосом Пратсом. Этот уважаемый в армии военачальник заявлял о лояльности президенту и тем самым стоял на пути у сторонников военного выступления. Считалось, что Пиночет разделяет точку зрения Пратса.

29 июня 1973 года в Сантьяго была предпринята первая попытка военного переворота, получившая название «Танкетасо». Этот мятеж был подавлен под руководством Пратса при активном участии Пиночета.

Генерал Пиночет на военном параде, 1971 год

22 августа 1973 года жёны генералов и офицеров, находящихся под командованием Пратса, устроили митинг у его дома, обвиняя его в неспособности восстановить гражданский мир в Чили. Это событие убедило Пратса, что он утратил поддержку среди своих товарищей-офицеров. На следующий день он ушёл в отставку с постов министра внутренних дел и главнокомандующего армии Чили.

Пратса на его посту сменил Пиночет, считавшийся, как уже говорилось, фигурой, абсолютно лояльной президенту. Тогда никто совершенно не догадывался, что случившийся мятеж — липа, что подготовка к настоящему перевороту идёт уже несколько месяцев при активном участии ЦРУ, и что возглавить его должен именно Пиночет. Много лет спустя Пиночет будет утверждать, что присоединился к выступлению в последний момент во имя спасения страны. Однако рассекреченные архивы ЦРУ покажут, что Пиночет принимал активное участие в заговоре ещё с тех самых пор, как был назначен руководить гарнизоном Сантьяго.

«Демократию необходимо время от времени купать в крови»

Эту фразу Пиночет любил периодически повторять. Один из моментов омовения в крови настал 11 сентября 1973 года. В Чили произошёл государственный переворот. Первыми жертвами стали сторонники Альенде в армии и на флоте — их выявили заранее, чтобы ликвидировать в самом начале. Затем армейские подразделения приступили к захвату правительственных зданий.

Находившемуся в президентском дворце «Ла-Монеда» Сальвадору Альенду был предъявлен ультиматум: ему предлагалось уйти в отставку и покинуть страну на специальном самолёте вместе с семьёй и приближёнными.

Обстрел дворца Ла-Монеда

Альенде отказался, военные начали штурм. Пять часов шёл бой между армией и верными Альенде солдатами. Президентский дворец в итоге пал, Альенде застрелился в своём кабинете, не желая попадать в руки мятежников. Ворвавшиеся во дворец военные обнаружили тело Альенде на его рабочем месте. То ли не разобравшись, что президент мёртв, то ли из ненависти мятежники расстреляли уже мёртвого главу государства, всадив в него более десятка пуль. Пиночет стал лидером хунты.

Жертвы переворота

Свои слова он подтверждал делом — за первый месяц нахождения хунты у власти были убиты несколько тысяч человек. В Чили и по сей день не знают точно, сколько именно — источники, лояльные к Пиночету, говорят о 3000 убитых, его противники утверждают, что это число нужно как минимум умножить на 10.

Спустя более чем 40 лет после переворота остаётся неизвестной судьба тысяч человек, пропавших без вести во время правления Пиночета. Свидетели рассказывали, что на стадионе Сантьяго, превращённом в концлагерь для противников хунты, трупы убитых были сложены в штабеля. Тела жертв плыли по реке Мапочо, часть останков вывозилась военными вертолётами и сбрасывалась в океан.

Стадион-концлагерь. Кстати, туда водили журналистов

Сотрудник чилийской авиакомпании LAN Хулио Пенья, побывавший на стадионе «Чили», дал показания, что в холле у выхода на футбольное поле он видел три колонны из голых человеческих тел, уложенных рядами по четыре крест на крест друга на друга. В каждой колонне было от 8 до 10 слоев. Солдаты называли эти колонны трупов «бутербродами».

Красноречиво и показательно, что из 10,2 миллионов населения Чили целый миллион предпочёл уехать из страны. Это как если бы из России сейчас уехало 14 600 000 человек, вся Москва или несколько крупных городов. Вместе с этим проводился антиинтеллектуалистский курс — интеллектуалы, дескать, были склонны к марксизму. За всё время нахождения Пиночета у власти в Чили было снято всего два полнометражных художественных фильма. В первые дни переворота «Чили-фильмс» было сожжено, а сотни кинематографистов пропали без вести.

Среди жертв политического террора были и простые чилийцы, и знаменитости. Известному чилийскому поэту и музыканту, театральному режиссёру Виктору Харе каратели сломали руки, пытали его током, а затем, после долгих мучений, расстреляли, выпустив в него 34 пули.

Пиночет принимает парад

Сотрудница католического издания Кармен Морадор, не являвшаяся сторонницей Альенде, была арестована «просто так». Семь часов она провела на дыбе, была многократно изнасилована, её морили голодом и избивали, ломали ноги, пытали электрошоком, прижигали сигаретами, применяли самые изощрённые и омерзительные издевательства. Родственникам удалось её освободить, однако от перенесённых мучений она вскоре умерла.

Мемориал жертвам режима Пиночета

Для преследования политических противников режима Пиночета было создано Управление национальной разведки (ДИНА) — политическая полиция, которую очень скоро окрестили «чилийским гестапо». Агенты ДИНА вели охоту за оппозиционерами и за пределами Чили. В 1974 году в результате террористического акта, организованного сотрудниками ДИНА в Аргентине, погибли генерал Карлос Пратс и его супруга. В 1976 году в Вашингтоне киллеры ДИНА убили бывшего министра иностранных и внутренних дел в правительстве Альенде Орландо Летельера.

«Мы пытаемся превратить Чили в страну собственников, а не пролетариев», или «чилийское экономическое чудо»

В качестве основы для экономических реформ при Пиночете была взята ультралиберальная модель, адептами которой выступили чилийские экономисты, многие из которых учились в Чикаго под руководством нобелевского лауреата профессора Фридмана и профессора Арнольда Харбергера. Поэтому чилийские реформаторы вошли в историю под именем «чикагских мальчиков».

В рамках этой модели в стране была осуществлена так называемая «шоковая терапия» (ничего не напоминает название?), масштабная приватизация государственной собственности, принимался жёстко сбалансированный бюджет, снимались все ограничения на торговлю с заграницей, вводилась пенсионная система накопительного типа. По случайному совпадению у власти оказались лица, участвовавшие в приватизации.

Динамика реальных доходов населения в годы правления Альенде (показаны оранжевыми линиями). Показаны в условных единицах относительно уровня 1970 г. (100%)

В новых условиях в страну хлынули иностранные инвестиции, было возобновлено сотрудничество с международными финансовыми институтами. В результате экономика при Пиночете стала стремительно расти.

Однако отличные макроэкономические показатели не отражают картину жизни в стране. Чили стала раем для работодателей, ибо при Пиночете были разгромлены и запрещены профсоюзы, но работники оказались полностью бесправными и не имели ни малейшей защиты от произвола. На фоне стремительно выросших центральных кварталов Сантьяго его рабочие окраины прозябали в нищете.

Экономические достижения Пиночета: ВВП Чили (синий) в сравнении с Лат. Америкой в целом (оранжевый), 1950—2008 г. Серым выделен период его президентства

На фоне сказочно богатеющей элиты две трети чилийцев оставались за чертой бедности. Безработица среди экономически активного населения страны при Пиночете достигала 30 процентов, а по общему объёму производства и среднему уровню зарплат Чили вышла на уровень начала 1970-х годов только к моменту передачи власти гражданскому правительству. До сих пор считается, что основы нынешнего благосостояния заложены были при Пиночете, однако никто не может точно сказать, что было бы, не будь переворота, тысяч убитых и топтания на демократических институтах. Здесь уместно вспомнить, что при Альенде за примерно 20 лет до Интернета планировалось ввести электронную систему управления предприятиями, по которой можно было бы обмениваться информацией. Иными словами, можно сказать рост был бы, но без крови и для всех, а не только для элит.

Демократия возвращается

На 5 октября 1988 года был назначен плебисцит, на котором должен был победить Пиночет, что обелило бы его в глазах мирового сообщества. Пиночет был уверен в победе, поэтому разрешил массовые акции своих противников и допустил оппозицию к подсчёту голосов. Накануне плебисцита на заключительный митинг на Панамериканском шоссе собралось более миллиона человек — это была самая массовая манифестация за всю историю Чили.

Первые же результаты волеизъявления 5 октября 1988 года показали, что близка сенсация — Пиночет проигрывал. Но затем передача данных с участков прекратилась, и повисла пауза на несколько часов.

Аргумент сторонников Пиночета

Сторонники Пиночета не любят вспоминать об этой ситуации, предпочитая утверждать, что диктатор добровольно отдал власть. Но на деле судьба Чили 5 октября решалась не только на избирательных участках, но и во дворце «Ла-Монеда», где Пиночет собрал членов хунты и армейский генералитет. Он предложил отменить результаты плебисцита, ввести военное положение, запретить деятельность оппозиции — в общем, Аугусто Пиночет решил тряхнуть стариной, вспомнив сентябрь 1973 года. Но здесь, к своему удивлению, он наткнулся на яростное сопротивление соратников. Чилийские генералы заявили Пиночету: новый переворот не поддержит никто в мире, и страна окончательно превратится в изгоя.

Аргумент противников. Электрокровать (также при Пиночете словосочетание «печёные яйца» приобрело буквальное выражение)

После нескольких часов препирательств Пиночет сдался. Утром страна узнала, что диктатор уйдёт. До конца жизни шло его преследование. Несмотря на пост в правительстве, а затем на пожизненное сенаторство, он был лишён неприкосновенности. В 2006 году Аугусто Пиночет скончался в больнице в Сантьяго.

Через две недели Фонд Пиночета опубликовал прощальное письмо диктатора к соотечественникам. Пиночет пытался оправдать то, что совершил: «Было необходимо действовать с максимальной суровостью, чтобы избежать эскалации конфликта». «В моём сердце нет места для ненависти. Моей судьбой стало изгнание и одиночество — то, чего я никогда не представлял и меньше всего хотел», — сетовал Аугусто Пиночет.

Но вряд ли эти слова могут хоть кого-то разжалобить из более чем 40 тысяч официальных жертв режима. Пиночет, как он сам говорил, лгал часто. И часто эту ложь прятал за тёмными очками, за которые посмотреть уже никому не удастся.

Сергей Алумов, diletant.media