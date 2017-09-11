Видеофакт: В Минске пешеход ударился о два авто и побежал на трамвай 1 11.09.2017, 19:50

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Инцидент с участием пешехода попал на запись видеорегистратора.

К железнодорожному вокзалу снова ходят трамваи. Застучали колеса по Ульяновской и Бобруйской улицам, уровень пассажиропотока, как и прежде, высок. Вот только, кажется, не все водители к этому привыкли. Инцидент с участием пешехода попал на запись видеорегистратора.

Видео опубликовал на форуме «Онлайнера» пользователь с ником adamoff. Место действия — улица Ульяновская, Минск. Мужчина торопится на трамвай.

Пешеход бежал на трамвай, который открыл двери на остановке, фактически по линии разметки 1.17.2 (Обозначение границ зоны остановочного пункта трамвая, расположенного на одном уровне с проезжей частью дороги). По правилам дорожного движения, водителям запрещается опережать трамвай в зоне остановочного пункта, обозначенного такой разметкой (п. 121).

Транспортный поток на улице Ульяновской был плотный, во всех полосах стояли машины. Предположим, что водитель Hyundai мог не заметить пешехода, который выбежал в крайнюю левую полосу из-за других авто. А скорость, с которой ехал водитель, не позволила ему вовремя остановиться.

Мужчина врезался в область правой задней двери Hyundai, после чего упал на проезжую часть и, предположительно, ударился о стоящий в соседней полосе Mercedes. Затем пешеход встал и, не оборачиваясь, побежал на трамвай. Hyundai в это время стоял со включенной «аварийкой».

Участникам дорожного движения нужно понимать, что в такой ситуации пешеход, находящийся в состоянии шока, может не почувствовать боли. Однако нет гарантий, что его физическое состояние не ухудшится позднее, когда человек придет в себя. Он обратится в больницу, медики узнают, как была получена травма, и сообщат о произошедшем в ГАИ. Водитель, если он уехал, видя, что пешеход не стал вызывать инспекторов, рискует оказаться в ситуации, когда он фактически скрылся с места ДТП. А за скрытие с места происшествия предусмотрена ответственность по ч. 4 ст. 18.17 КоАП, в частности крупный штраф или лишение водительских прав сроком до двух лет.