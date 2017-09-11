В Беларуси введут дресс-код для учителей? 2 11.09.2017, 20:03

Гродненские учителя обеспокоены, что их могут одеть в одинаковую форму.

«Вечерний Гродно» узнал, как учителя из гродненских школ готовились к учебному году и что думают о единой форме для учеников и педагогов.

Анжела Толстикова, учительница русского языка и литературы:

— Лето — отдых только для детей, а учителя по-прежнему остаются на своих рабочих местах. Покупаем учебную литературу, изучаем в интернете новинки художественной литературы. Ещё есть время почитать что-то для души, уделить внимание своим семьям и детям.

В школе строгий стиль одежды для учителей пока ввести сложно. Даже от детей этого не можем добиться. Ребёнок в форме более дисциплинирован. Если бы у учителей была единая форма, в каждой школе педагогический коллектив имел бы своё лицо. Верю, что время, когда для учителей введут дресс-код, не за горами.

Наталья Шешко, учительница русского языка и литературы:

— У меня ребёнок учится в младших классах, поэтому канцтовары мы покупаем заранее, а приобретение одежды оставляем на конец августа — к концу лета дети подрастают. Наши ученики с родителями сами решили, что у каждого класса будет отличительная черта в одежде. Восьмой класс заказывал чёрные платья со съёмными манжетами и воротничком, плюс красный галстук с эмблемой. Платье обошлось от 50 до 60 рублей, а с галстуком и воротничками — уже 80 рублей. Мальчикам — только галстуки.

Людмила Повшок, учительница начальных классов:

— В этом году мои ученики будут носить тёмно-бордовую безрукавку с эмблемой школы. Стоит она около 16 рублей. Решали это с родителями на собраниях, а заказывали в Гродно у белорусского производителя трикотажа. Снимают мерки и заказывают в мае, а в середине лета одежда готова. Если ребёнок вырос, то без проблем меняют на другой размер.

Валентина Шершун, учительница немецкого языка, классный руководитель:

— Вместе с учениками надеваю форму с эмблемой школы — чёрный кардиган. Он стоит около 25 рублей. Сначала девушки в классе не хотели надевать всё одинаковое, но родители поддержали идею. Если кто-то нарушает дисциплину, сразу видно, из какого класса. Правда, единую форму для учителей в нашей школе не все одобряют. Это сложно, потому что есть молодые педагоги, а есть в возрасте.

Елена Рылькова, заместитель директора по воспитательной работе:

— В 90-е ушли от старой школьной формы и ходили непонятно в чём. Введение единой формы у каждого класса удобно. Это дешевле, чем покупать ребёнку целый костюм, и это приучает детей к вкусу, учит, где какая одежда уместна. Кроме этого, детям комфортно учиться, когда они одеты в одном стиле, внешне нет «социального» разделения.

Учителям одинаковая одежда принесёт только неудобства. У всех разная комплекция: кому-то идёт платье, а кому-то — брюки. И что будет, если «вырядимся» в одно и то же? Учителя и так эмоционально выгорают, ещё не хватало нас одинаково одеть… А кофточку купила новую — и что-то уже радует.