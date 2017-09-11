Эксперты из Украины опасаются ехать в Беларусь 11.09.2017, 20:16

Дмитрий Тымчук

Фото: liga.net

Депутат ВР Украины Дмитрий Тымчук и политолог Юрий Бутусов решили не ехать в Минск после истории с Павлом Грибом.

На международный круглый стол, посвященный региональной безопасности и учениям «Запад-2017», не приехали представители Украины. Инициатором дискуссии выступила ОГП.

В комментарии «Радыё Свабода» председатель ОГП Анатолий Лебедько сообщил, что Украину на форуме были приглашены представлять депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук и политолог Юрий Бутусов.

«Они собирались приехать в Минск и дали свое согласие на поездку. Однако после истории с гражданином Украины Павлом Грибом, который был задержан в Беларуси и передан россиянам, они отказались приезжать в Минск, объяснив, что они не имеют гарантии собственной безопасности», — рассказал Лебедько.

В конце августа в Беларуси пропал 19-летний Павел Гриб — сын члена общественного совета Пограничной службы Украины Игоря Гриба. Парень поехал в Гомель на встречу с девушкой из России, с которой познакомился в соцсетях. Позже стало известно, что Павла Гриба в России обвиняют в причастности к теракту. Он нашелся в СИЗО в Краснодаре.

Девушка, с которой он переписывался, призналась, что действовала по заданию российских спецслужб. Белорусские власти заявили, что могут возбудить уголовное дело по исчезновению украинца на нашей территории.