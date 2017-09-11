В Эйндховене почтят память исчезнувших белорусов 4 11.09.2017, 20:30

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16 сентября пройдет церемония почтения памяти Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского.

16 сентября в голландском Эйндховене пройдет десятая ежегодная церемония почтения памяти насильственно исчезнувших белорусов. Церемония состоится у живого мемориала, сообщает ciwr.org.

Четыре дерева, которые были посажены при участии городских властей 16 сентября 2008 года в память о Юрии Захаренко, Викторе Гончаре, Анатолии Красовском, Дмитрии Завадском.

Откроет церемонию дочь насильственно исчезнувшего Анатолия Красовского Валерия. C речью выступят: Кристи Мидема («Международная Амнистия»), Вим Деккерс (Федерация Нидерландских Профсоюзов), Мари-Энн Схреурс (представитель городских властей Эйндховена).

Церемония почтения памяти пройдет в субботу 16 сентября с 14:00 до 15:00 по адресу: Парадейслаан (Paradijslaan), Eindhoven (hoek), Эйндховен, пересечение с Фредерик ван Эденплейн (Frederik van Eedenplein). Мероприятие является публичным и открыто к посещению.

Мероприятие организовано «Международной Амнистией», Федерацией Нидерландских Профсоюзов (FNV) и фондом «Мы помним».