Генсек БАТЭ: Глеб? Красивые истории пишутся на полях, а не звонками друзьям-начальникам 12 11.09.2017, 20:44

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АНДРЕЙ ВАШКЕВИЧ

ФОТО: PRESSBALL.BY

Андрей Вашкевич прокомментировал отказ БАТЭ Глебу сыграть против «Арсенала».

Генеральный секретарь БАТЭ и колумнист «Прессбола» Андрей Вашкевич поделился мнением о не состоявшемся переходе в борисовский клуб шестикратного лучшего футболиста Беларуси Александра Глеба, который после жеребьевки групповой стадии Лиги Европы попросился в БАТЭ, но получил отказ.

— Давайте честно. Для меня эталон карьерной точки в прошлом году установил Дирк Куйт. В своем последнем матче в профессиональном футболе он забил трижды за «Фейеноорд» на «Де Кайп» — за клуб, который считал главным в карьере, и на стадионе, который считал главным в карьере, — и принес роттердамцам первый за 18 лет титул чемпионов Голландии.

Ради этой красивой точки Куйт поработал немало. Он вернулся в Роттердам заранее, провел не самый удачный сезон-2015/16 (21 очко отставания от ПСВ и 19 — от «Аякса»). И знал, что в следующем все решится. Или он уйдет супергероем, или просто уйдет. Никто не знал будущего. «Фейеноорд» долго не был чемпионом, и ничто особо не намекало, что станет именно теперь.

В сезоне-2016/17 Куйт играл неровно, терял место в составе, выходил то справа, то «под нападающими», но в итоге дотерпел вместе с молодой, малопредсказуемой командой до долгожданного титула.

Красивые истории пишутся именно так — по-честному, в режиме «без пересохранений». Без гарантий на успех и без тактических выжиданий.

Некоторые пытаются нам сейчас рассказать, что с прощанием Саши Глеба тоже могла бы быть «красивая история», подпиши его снова БАТЭ на еврокубковую осень.

Но давайте честно: история была бы красива, если бы этой зимой Саша твердо решил завершать в БАТЭ, вернулся в Борисов окончательно, на прощальный сезон, забивал, пробивался в группу — одним словом, рисковал, играл без каких-либо гарантий на прощание в Лондоне. Как не имел Куйт гарантий на хет-трик в последнем матче карьеры.

Но у нас ведь происходит по-другому.

Саша не играл с 1 мая. Вполне себе неплохо проводил время. Насчет «красивого завершения карьеры» было ничего не слыхать. И вдруг вытаскивают бумажку из шарика — и понеслось.

Мне вот интересно: были бы все эти стенания по поводу «красивой истории», если бы из первой корзины БАТЭ досталась «Виктория» из Пльзени? Или «Вильярреал»? Или «Зальцбург»? И рвался бы с такой же силой Глеб сыграть с этими безусловно уважаемыми клубами?

И если нет, то чем он тогда отличается от тех, кого принято называть глорами, и которые сейчас пытаются всем максимально убедительно рассказать, за кого они с детства?

Ритуально помахать трибунам «Эмирейтс», обняться с Венгером под прицелом камер, дать интервью uefa.com о том, как dream comes true, быть готовым «играть бесплатно» и выйти на пятнадцать минут — и это вы называете красотой?

Давайте честно: прощаясь, махать этим трибунам, обниматься с этим Венгером и давать эти интервью Саша Глеб мог и совершенно в другом статусе. Но когда-то он принял другое решение. Попытка сейчас намахаться и наобниматься за годы, которые он провел вдали от Лондона, обречена на игрушечность.

Красивые истории пишутся на полях, в том числе тренировочных, а не звонками друзьям-начальникам после удачной жеребьевки. В попытке зайти в игру с последнего сохранения и сыграть идеальный матч набело вряд ли можно отыскать красоту.

Красота — это Куйт. А наша история о чем-то другом.