Казахстан готовится к переходу на латиницу 7 11.09.2017, 20:58

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В Астане прошли парламентские слушания, на которых был представлен новый вариант казахского алфавита.

Предполагается, что он будет состоять всего из 25 знаков, а специфические казахские звуки будут передаваться диграфами (буквосочетаниями), пишет vlasti.net.

Например, гласные «ә», «ө», «ү» будут обозначаться как «ае», «oe», «ue» соответственно. Специфический звук «ң» будет передаваться как «ng», звук «ғ» – как «gh». Всего для полноценного обеспечения звуковой системы казахского языка в алфавит было включено восемь диграфов, обозначающих восемь специфических звуков (в том числе знакомые украинцам «ч», «ш» и «ж»).

Диакритические знаки (надстрочные, подстрочные, внутристрочные) в казахском алфавите решили не использовать.

«В создании настоящего проекта алфавита в первую очередь учитывалась звуковая система казахского языка. В результате в предлагаемом варианте алфавит состоит из 25 знаков. При создании нового алфавита на латинской графике за основу был взят такой принцип: одна буква – один звук, одна буква – два звука и один звук, система диграфа. Для полноценного обеспечения звуковой системы казахского языка в алфавит было включено восемь диграфов, обозначающих восемь специфических звуков», – отметил директор казахстанского центра развития языков имени Шаяхметова, доктор филологических наук Ербол Тлешов.

Он отметил, что новый вариант алфавита легок для восприятия. «Особенно молодежь имеет хорошие навыки использования латинского алфавита. В какой-то степени у них сформировано зрительное восприятие к нему. Письменный навык – это дело времени. Единый стандарт алфавита государственного языка будет проводиться поэтапно. Поэтому его освоение гражданам Казахстана не принесет никаких затруднений», – сказал филолог.