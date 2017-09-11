США купят у Израиля «Железный купол» 3 11.09.2017, 21:16

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Американцы отказались от собственной разработки комплекса противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

Американские военные отказались от собственной разработки комплекса противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Необходимую технику они закупят у Израиля, сообщает «Правда.ру».

Прежде чем приобрести «Железный купол», американцы протестируют его. Комплекс пройдет полный цикл испытаний на обнаружение и поражение воздушных целей с различными характеристиками. Закупка будет совершена в рамках программы создания средств защиты от воздушного нападения ближнего радиуса действия SHORAD.

Стоит отметить, что израильская разработка высоко оценивается мировыми экспертами. За шесть лет комплекс успешно перехватил более 1500 ракет, выпущенных по Израилю.