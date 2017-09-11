Видеофакт: Мастерская шайба новичка минского «Динамо» 11.09.2017, 21:34

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Джек Скилле

Джек Скилле удивил болельщиков, забросив с разворота в «девятку».

На старте сезона минское «Динамо» заставляет болельщиков в основном грустить. Но на 12-й минуте матча с «Трактором» форвард «зубров» Джек Скилле отметился не просто взятием ворот, а шедевром, который наверняка войдет в топ игровой недели, пишет «Трибуна».

Отметим, что с «Трактором» Скилле дебютировал в КХЛ. Старт лучше не придумаешь (а ведь переход многие воспринимают со скепсисом).