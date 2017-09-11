закрыть
11 сентября 2017, понедельник, 23:59
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеофакт: Мастерская шайба новичка минского «Динамо»

  • 11.09.2017, 21:34
  • 2,075
Джек Скилле

Джек Скилле удивил болельщиков, забросив с разворота в «девятку».

На старте сезона минское «Динамо» заставляет болельщиков в основном грустить. Но на 12-й минуте матча с «Трактором» форвард «зубров» Джек Скилле отметился не просто взятием ворот, а шедевром, который наверняка войдет в топ игровой недели, пишет «Трибуна».

Отметим, что с «Трактором» Скилле дебютировал в КХЛ. Старт лучше не придумаешь (а ведь переход многие воспринимают со скепсисом).


Мнение

Время мужчин
Время мужчин Ирина Халип
Операция под прикрытием «Запад-2017»
Операция под прикрытием «Запад-2017» Владимир Халип
Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский
Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд


Интервью

Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать