РФ создавала фейковых «американцев» в соцсетях для влияния на выборы в США 1 11.09.2017, 22:21

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Хакеры распространяли пропаганду через страницы вымышленных людей в Facebook.

Иногда наступление на международной арене начинается с действий, которые почти не привлекают к себе внимание. И именно так произошло в прошлом году в США.

Мелвин Редик с Харрисбурга, штат Пенсильвания, казался приветливым американцем в бейсболке, одетой задом наперед. И вот он разместил на своей странице в Facebook ссылку на абсолютно новый сайт.

"Эти ребята показывают скрытую правду о Хиллари Клинтон, Джордже Соросе и других лидерах США. Заходите на сайт #DCLeaks. Он очень интересный!" - написал Редик 8 июня 2016 года.

Однако, правда как раз в том, что никакого Мелвина Редика нет в реестрах Пенсильвании. А фото на его странице принадлежат бразильцу, который ни о чем не подозревал.

Об этом пишет лояльное к Демократической партии издание New York Times (перевод - zn.ua), добавляя, что записи на странице Редика в тот день были одним из первых публичных признаков беспрецедентного вмешательства другой страны в американские выборы и демократию.

Издание напоминает, что сайт DCLeaks начал работать за несколько дней до сообщения Редика. На нем появились первые образцы материалов, которые были похищены российскими хакерами и которые повлияли на избирательную кампанию.

"Выдуманные люди, которые продвигали этот сайт, были передовым отрядом киберармии, которая состояла из фейковых страниц в Facebook и Twitter. Это был легион самозванцев, которыми руководила Россия. Эти действия до сих пор расследуются", - говорится в статье.

New York Times и компания по кибербезопасности FireEye исследовали некоторые механизмы, как российские спецслужбы использовали популярные социальные сети для распространения сообщений, направленных против кандидата-демократа на выборах Хиллари Клинтон.

"В Twitter, как и Facebook, следы России заметны на сотнях и тясячах фейковых страниц, которые регулярно размещали сообщения против Клинтон", - пишет издание, добавляя, что среди них было много автоматизированных страниц, так называемых ботов.

Усилия России в сети были зачастую грубыми и не вызвали доверие. В таких случаях сообщения распространялись не очень активно. Однако, они все равно сделали вклад в разжигание недовольства и подозрений, которые поляризовали общество в США.

Американская разведка считает, что сайт DCLeaks.com, который в соцсетях пытался распространить фейковый "американец" Мелвин Редик, был создан ГРУ в июне 2016 года. На нем размещались письма, которые были похищены у Демократической партии российскими хакерами. Сначала он не привлекал никакого внимания к себе. Но именно 8 июня неожиданно его начали продвигать некоторые пользователи Facebook. Фэйковая страница Редика разместила ссылку на него в двух группах.

New York Times выяснило, что никакого Редика нет в реестре выпускников школы и университета, которые указаны на его странице. Некоторые детали на фото фейкового "американца" указывали на то, что он живет не в Пенсильвании, а в Бразилии. А на его странице нет ни одной записи о личных событиях, только ссылки на пророссийские статьи.

Это же делал пользователь с именем Кэтрин Фултон, которая тоже рекламировала DCLeaks, размещая сообщения на ломаном английском языке с ссылкой на сайт. Такой же активностью в Facebook занимался пользователь с именем Элис Донован. Никто из них не оказался реальным человеком. New York Times пишет, что все сомнительные страницы были удалены из Facebook.

В Twitter тоже сотни страниц распространяли информацию против Клинтон. Эксперт FireEye Ли Фостер замечает, что некоторые из этих фейковых "американцев" ранее распространяли разного рода незаконную рекламу. Вероятно, эти страницы купили на черном рынке. Также часть из них изначально были страницами настоящих пользователей Twitter. Однако, они были украдены хакерами.

На прошлой неделе глава МИД Латви Эдгарс Ринкевичс подчеркивал, что Запад до сих пор не укротил хакерские атаки и дезинформацию России. По словам латвийского дипломата, Москва массово рассылает свою пропаганду через социальные сети, чтобы повлиять на точку зрения молодежи.

Также министр иностранных дел Латвии, рассуждая о российские кибератаки, предостерегал, что в какой-то момент от них погибнут люди. При этом Ринкевичс подчеркнул, что ситуация станет особенно острой тогда, когда кибератаки приведут к человеческим жертвам, а Запад сможет проследить, кто в этом виноват.