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КХЛ: Минское «Динамо» всухую обыграло «Трактор»

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  • 11.09.2017, 22:24
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Джек Скилле набрал три очка в дебютном матче в составе «зубров».

Минское «Динамо» одержало победу над «Трактором» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0, передает «Прессбол».

Новобранец «зубров» Джек Скилле в дебютном поединке набрал 3 (1+2) очка.

Динамо Минск — Трактор — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Динамо Минск: Энрот; Шинкевич — Граньяни, Скилле — Хауден — Фонтейн; Коробов — Лисовец, Шарангович — Ковыршин — Матерухин; Хенкель — Дюков, Павлович (к) — Кулаков — Степанов; Китаров — Волков — Лингле; Гаврус, Буйницкий.

Трактор: Францоуз; Кольцов — Бородкин, Кручинин — Полыгалов — Якуценя; Вишневский — Бэйлен, Гюнге — Щехура — Виделль; Шинин (к) — Исаев, Ю.Петров — Рыбаков — Пеньковский; А.Петров — Мамаев, Безруков — Шаров — Шолохов.

Шайбы: 1:0 — Скилле (Хауден, 12.18). 2:0 — Лисовец (Скилле, Фонтейн, 35.38). 3:0 — Хауден (Скилле, 44.08).


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