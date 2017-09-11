Сотрудники Гродненской таможни приютили у себя почтового голубя из Польши 11.09.2017, 22:43

Фото: ZooPicture.ru

Необычный безвизовый турист пересек белорусско-польскую границу сначала по воздуху, а потом по воде.

В пункте пропуска «Лесная» на Августовском канале сотрудники таможни и пограничники выловили заблудившегося почтового голубя, пишет belaruspartisan.org.

Как сообщает телеканал Беларусь-1, несколько дней птица не отходила от своих спасителей и даже ночевала у них в кабинете. Сейчас голубь восстанавливает силы и летает вокруг пункта пропуска.

— Он вообще был полностью мокрый, даже на лапках не стоял, — рассказала старший инспектор Гродненской региональной таможни Галина Ростальная. — Мы его высушили под вентилятором, закутали. Он обсох, через несколько часов уже начал кушать. Первое время ходил, потом уже начал летать.

Изучив чипы на лапках пернатого, стражи границы выяснили, что окольцевали голубя в городе Мальборк на северо-востоке Польши. Владелец тренировал свою стаю в 200 километрах от дома, и один из голубей, потеряв ориентиры, улетел в Беларусь. По словам ее хозяина, после того как птица полностью восстановит силы, она сама вернется домой.