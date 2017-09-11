Как жизнь рядового бухгалтера перечеркнула слова Лукашенко 2 11.09.2017, 22:55

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Откровения женщины, которая 10 лет работает бухгалтером заводе, демонстрируют реальную жизнь простого белоруса.

Рассказ жительницы Барановичей, которая 10 лет работает бухгалтером на заводе, демонстрируют жизнь простого белоруса в реальном цвете. Розовые очки давно сняты, пишет «Салiдарнасць».

Лукашенко-2017: «Мы 1 тысячу рублей будем иметь, но это будет средняя зарплата…

За 2018-2019 годы, особенно за 2018 год, мы беремся за те предприятия, на которых мало зарабатывают, чтобы их подтянуть к 1 тысяче рублей».

Лукашенко-2010: «Если народ хочет получать $ 1,5-2 тыс. зарплаты, давайте дадим, но за услуги будете платить реальную цену. Мы можем сделать как в Европе, но тогда будете, как и у них, платить полную стоимость».

Бухгалтер из Барановичей: «Сейчас я зарабатываю 280 рублей (примерно 145 $ на сегодня – прим.). Свою зарплату я трачу за несколько дней. Когда получаю деньги, сразу оплачиваю коммунальные услуги, интернет, домашний телефон и детский сад для сына, на это каждый месяц у меня уходит 120 рублей».

Лукашенко (в новогоднем обращении): «Обращаюсь к нашим дорогим женщинам — рожайте и знайте: как бы ни было сложно, мы сохраним поддержку семей, воспитывающих детей».

Бухгалтер из Барановичей: «Я все чаще вспоминаю свое детство: как и нам когда-то, игрушки своему сыну я покупаю только раз в месяц после зарплаты мужа. А потом только на день рождения и Новый год.

…Мы с мужем всегда хотели двоих детей, но сейчас я уже настроена не так решительно. Хотя ежемесячное пособие теперь больше, чем моя зарплата, но и расходов в семье с двумя детьми тоже больше».

Лукашенко: «Зачем ты на ночь жрешь картошку с мясом? Как ты будешь спать? Не ешь с мясом, съешь с селедкой!»

Бухгалтер из Барановичей: «Еще несколько лет назад я с трудом могла вспомнить, сколько стоит литр молока или пачка макарон: сейчас все цены помню и тщательно сравниваю. Разница даже в 20 копеек для меня имеет принципиальное значение, хотя когда-то я с раздражением смотрела на людей, которые по полчаса топтались возле полок с продуктами, сравнивая цены. Сейчас внимательнее стала на кассе, а раньше я никогда не пересчитывала сдачу и не сверяла ее с указанной в чеке суммой».

Лукашенко: «Во всем мире становится модным быть здоровым и красивым. Чем же мы хуже? Почему мы не бежим туда, куда бегут все передовые страны?

…Все люди хотят быть красивыми – колют, режут себя, подтягивают веки, брови, еще что-то там себе удлиняют, подтягивают... А мы – выпить, как минимум пивка, а потом нога за ногу на диване».

Бухгалтер из Барановичей: «Сэкономить можно, на мой взгляд, только на себе, что я и делаю. Гораздо меньше денег стала тратить на косметику, средства по уходу за собой. Это, конечно, не значит, что мы перестали мыться.

…На себя каждый месяц я трачу всего 20–25 рублей. Они уходят на коррекцию бровей, покраску корней волос и покупку крема для лица: обходиться без него пока не научилась».