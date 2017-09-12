Палата общин приняла билль об отмене законов ЕС в Британии 12.09.2017, 7:34

Документ отправят на утверждение в Палату лордов.

Депутаты британского парламента в рамках "брексита" приняли во втором чтении закон об отмене общеевропейского законодательства на территории Соединенного Королевства.

В ночь на вторник после более 13 часов переговоров за законопроект проголосовали 326 депутатов Палаты общин, против высказались 290 парламентариев. Теперь законопроект будут обсуждать более предметно комитеты Палаты общин - на это им отводится восемь дней, сообщает ВВС.

После обсуждения в Палате общин документ отправится в Палату лордов.

Конец действий законов ЕС

Один из главных пунктов законопроекта - отмена действия на территории Британии закона о Европейских сообществах от 1972 года, который является юридической основой верховенства общеевропейских законов над национальными (точнее, обязательством стран-членов ЕС обеспечивать соответствие своих законов общеевропейским).

Закон об отмене европейского законодательства позволит парламенту, а также правительствам Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии аннулировать, изменять и усовершенствовать европейские законы по своему усмотрению.

Закон также положит конец юрисдикции Европейского суда на британской территории.

Британия в рамках выхода из Европейского союза должна будет изменить тысячи европейских законов - от прав рабочих до защиты окружающей среды.

В минувшие выходные в преддверии голосования в британском парламенте в центре Лондона несколько тысяч людей вышли на улицы Лондона, протестуя против выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Законопроект изначально назывался "Большой закон об отмене", но позднее столь драматическое название заменили на более спокойное - "Закон о выходе из Европейского союза".

Критики опасаются, что положения закона дают правительству право вносить изменения в законы, не проконсультировавшись предварительно с парламентом.

Оппозиционная Лейбористская партия и вовсе назвала некоторые положения законопроекта "захватом власти".

В нынешний документ, как ожидается, во время последующего обсуждения будут внесены поправки.

Премьер Британии Тереза Мэй назвала решение депутатов историческим, а закон об отмене - вносящим уверенность и ясность в преддверии выхода из ЕС.

Британские власти до голосования предупреждали парламентариев, что если не будет принят закон об отмене европейского законодательства на момент выхода Британии из ЕС в 2019 году, в стране может случиться юридический хаос.

"Еще предстоит многое сделать, но это решение означает, что мы можем продолжить переговоры [о выходе из ЕС]", - прокомментировала премьер-министр Британии Тереза Мэй.

Мэй, чьи позиции ослабли после потери консерваторами парламентского большинства в июне, теперь предстоит нелегкая битва с теми, кто добивается внесения поправок в законодательство о выходе из ЕС, как в Палате общин, так и в Палате лордов.

С выходом Британии из Евросоюза тысячи европейских законов и норм, действующих в настоящий момент на территории Британии, должны быть трансформированы в британские законы.

В настоящее время в Британии действует более 12 тысяч общеевропейских законов и положений.

Закон об отмене законов ЕС, который, по словам Терезы Мэй, сделает Британию независимой и суверенной страной, предусматривает:

отмену закона о Европейском сообществе, который обеспечивает верховенство европейских законов в Британии;

прекращение юрисдикции Европейского суда;

перевод существующих европейских законов в национальное законодательство Британии;

вступление его в силу в день выхода Британии из состава ЕС.

Закон может стать одним из крупнейших законодательных проектов, когда-либо предпринимавшихся в стране.

Комитет палаты лордов считает его беспрецедентной инициативой, учитывая всю массу накопившихся за десятилетия европейских законов и положений.