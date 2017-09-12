Фотофакт: Бобруйчанин пошел в лес, а попал в грибной рай 12.09.2017, 7:53

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Мужчина насобирал ровно 150 отборных боровиков за одно утро.

Ранним воскресным утром, 10 сентября, бобруйчанин Игорь Павлюк отправился в лес близ деревни Телуша, а попал в «грибной рай», пишет bobruisk.ru.

– В грибы я хожу с детства, каждый год, – признается Игорь, – вместе с отцом в лес ездим – он грибник знатный! Но таких урожайных времен не припомню: что ни шаг – то боровичок. Да все чистые такие, как с картинки!