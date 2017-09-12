Эпоха свободы приближается 12.09.2017, 7:59

Беларусь вступила в полосу необратимых перемен.

Каждому времени, каждому большому начинанию нужен сигнал о том, что усилия энтузиастов не пропали даром и они находятся на верном пути. О том, что мы действительно находимся в точке необратимых перемен, в интервью Charter97.org рассказал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

- На выходных вы попали «с корабля на бал» – с Акции предупреждения в Минске на фестиваль в Лиде. Было ли ощущение резкой смены обстановки? Или наоборот – чувство преемственности этих событий?

- Преемственность между Минском 8 сентября и Лидой 9 сентября – это очень мягко сказано. Я бы сказал, что в Лиде не просто продолжалась демонстрация белорусского духа и белорусского патриотизма, а настоящее празднование победы под Оршей.

Мы с друзьями приехали в Лиду еще утром и первое, чем встретил город – это бело-красно-белые флаги. Люди просто носили их на плечах, многие ходили в футболках с «Погоней» и национальной символикой.

С разных локальных сцен, которые были разбросаны по городу, можно было услышать песни «Брутто», «Ляписов», Лявона Вольского.

В Лиде в тот день мы встретили знакомых и друзей, которые раньше принимали участие в акциях оппозиции и сейчас не изменили своим взглядам. Они подходили, здоровались, поздравляли нас и друг друга с праздником – Днем белорусской воинской славы. Возникало ощущение, что мы все снова собрались вместе, чтобы закончить когда-то начатое грандиозное дело.

Так уж получилось, что фестиваль в Лиде стал закономерным продолжением Акции предупреждения 8 сентября в Минске и кульминацией празднования нашей победы под Оршей.

- Как молодежный лидер, а потом и координатор «Европейской Беларуси» вы уже не раз бывали в Лиде. Можно ли сказать о том, что в самой атмосфере массового мероприятия появились какие-то важные перемены?

- Во-первых, Лида всегда славилась своим свободолюбием и своей европейскостью. Не зря ее в шутку назвали столицей Вейшнории.

В этот раз меня обрадовали и приятно удивили несколько вещей.

Первое – это общая атмосфера свободы. Хочу сравнить увиденное в Лиде с тем, что происходило в то же время в Минске, где отмечался День города. Туда попали некоторые мои знакомые и картина там была совершенно иная. В центре Минска было большое количество милиции, многие люди пришли на День города потому, что больше вообще не было куда идти. Не было того ощущения свободы, которое царило в Лиде.

Второе – это тысячи и даже десятки тысяч человек, которые скандировали «Жыве Беларусь!» и другие патриотические лозунги. Эта масса людей не боялась подходить к людям с бело-красно-белыми флагами, здороваться с ними, поздравлять с праздником воинской славы. И если самих национальных флагов было, может, и не так много, как на акциях оппозиции, количество людей, которые их поддерживали и одобряли – это, пожалуй, все 100% участников фестиваля. В тот день в Лиде не было ни российской, ни пророссийской, ни официальной, ни БРСМовской символики – только национальная, бело-красно-белая. Это был фестиваль Свободы, фестиваль другой Беларуси, страны нашего будущего. Эпоха Свободы 9 сентября как бы подала нам знак: она приближается.

Еще один важный момент: не было ни одного человека, который бы показал негативное отношение к белорусской национальной символике или к патриотическим лозунгам. Просто ни одного. Такое я увидел, наверное, в первый раз за всю историю массовых мероприятий.

- Россия перебросила в Беларусь свои войска на учения «Запад-2017», а белорусы ответили 100-тысячным фестивалем под бело-красно-белыми флагами, с песнями Вольского и Вакарчука. О чем вам говорит этот факт?

- Десятки тысяч человек, который приветствовали наши национальные флаги и скандировали патриотические лозунги – это самый лучший ответ тем, кто надеется уничтожить нашу страну и рассчитывает на то, что белорусы с распростертыми объятиями встретят войска другого государства. Тем, кому костью в горле застряла наша независимость.

За последние годы количество людей, которое встречается на улицах городов с национальной символикой или говорит по-белорусски, четко показывает: сторонников независимой, свободной, европейской Беларуси стало в разы больше, этот процесс уже необратим.

Я уверен, что эти люди еще скажут свое слово на улицах и площадях наших городов и рано или поздно возьмут власть в стране в свои руки.

- Вы упомянули известную в последнее время шутку, или не совсем шутку, о Лиде как столице Вейшнории… Когда наконец Вейшнория станет размером со всю Беларусь?

- Вейшнория и Беларусь в моем понимании – это уже идентичные по размерам территории. Я уверен, что количество патриотов Беларуси в Могилеве, Гомеле, Витебске – не меньше, чем в Бресте или Гродно.

То, что белорусы так отреагировали на идиотскую задумку российских военных, которые выдумали этот термин и привязали его к конкретной территории – это показало, что, во-первых, люди смеются над авторами плана учений «Запад-2017». А во-вторых, Вейшнория стала проявлением мечты о другой Беларуси – свободной, европейской, демократической, белорусской Беларуси.

Я уверен, что в ближайшее время эта мечта будет осуществлена. И осуществлять ее будут в том числе те десятки тысяч молодых людей, которые были в Лиде и на других мероприятиях, где поднимаются бело-красно-белые флаги и звучит «Жыве Беларусь!». Которые выходят на улицы городов в защиту независимости или против неразумной политики властей.

Уверен, что это время наступит уже скоро, и фестиваль в Лиде показал нам это.