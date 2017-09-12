«У поступающих в роддом все телефоны отключаем» 8 12.09.2017, 8:38

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Будущим мамам из Бобруйска рассказали о всех «прелестях» отечественной медицины.

Слушайтесь. Будьте адекватными. Оставайтесь людьми до конца. Такие советы дала врач бобруйского роддома беременным женщинам, которые пришли на праздник «Я буду мамой» в фитнес-клуб «Ева», сообщает babruysk.by.

Праздник для будущих мам прошел в Бобруйске уже в пятый раз. Традиционно организаторы пригласили специалистов, к которым у беременных возникает больше всего вопросов: акушера-гинеколога, консультанта по грудному вскармливанию, педиатра, психолога, инструктора по йоге для беременных и грудничковому плаванию.

«Концертная» программа.

«Даже за деньги только с вами врач все время стоять не будет»

Бобруйский родильный дом на празднике представляла акушер-гинеколог Елена Окрут. Она сразу предложила вести общение в форме диалога. Вопросов к врачу было много. Женщины спрашивали, что брать с собой, когда ехать в роддом, какие преимущества можно получить, заплатив за роды, можно ли рожать с партнером, можно ли выбрать анестезию в случае кесарева сечения и многое другое.

Акушер-гинеколог Елена Окрут.

От акушера-гинеколога гостьи праздника узнали, что ни в коем случае в родах нельзя ничего есть, а значит, не нужно брать с собой воду или шоколадку для перекуса, отправляясь в родзал. Такой запрет объясняется возможным риском оперативного вмешательства в роды.

«Когда вы поступаете в роддом, телефоны все отключаем, – категорично сказала Елена Окрут. – Именно выключаем, а не ставим на беззвучный режим. Я понимаю, что хочется позвонить, поговорить и все такое. Но это отвлекает. Когда вам разрешат сделать звонок, вы достаете телефон и делаете звонок».

Контракт на индивидуальные роды в Бобруйском роддоме стоит 158 рублей 70 копеек. Заключать его нужно не ранее, чем после 38-й недели беременности. Единственная привилегия, которую женщина получит, заплатив деньги, это сопровождение родов врачам категории 1 и выше. Но «только с вами в течение всех родов врач стоять не будет», подчеркнула Елена Окрут. Потому что в роддоме нет кадров для такой «роскоши».

«Я понимаю, что хочется, как за границей, чтобы если индивидуальные роды, то и отдельная палата, и врач тебя за ручку держит все время. У нас таких условий нет», – объяснила особенности индивидуальности по-бобруйски врач.

После родов женщина также может попробовать претендовать на индивидуальный сервис. В бобруйском роддоме есть две платные палаты, где мама будет находиться одна с ребенком. Для ее комфорта там есть душевая, санузел, холодильник и телевизор. Стоимость – 19 рублей 70 копеек в сутки. Но если вы родите, и окажется, что палаты заняты, то вас поместят в самую обычную палату.

Партнерские роды в Бобруйске также имеют свои особенности. Стоят они 187 рублей 52 копейки. Заключать договор нужно также не ранее 38 недель беременности. Партнером может быть отец ребенка либо кто-либо из близких. На вопрос, можно ли прийти на роды с доулой, акушер-гинеколог затруднилась ответить, потому что не знала, кто такая доула (женщина, которая обеспечивает непрерывную физическую, эмоциональную и информационную поддержку мамам до, во время и после родов).

За десять дней до планируемых родов партнеру нужно пройти обследование у терапевта.

Женщина сможет быть с партнером до родов и в родзале, если роды естественные, и если в одно время с ней больше нет рожающих женщин. Иначе в родзал партнера не пускают. Деньги в таком случае не возвращают. Но такие ситуации бывают крайне редко, отметила врач. На кесарево, в операционную, партнера также не пускают.

На прощание Елена Окрут дала гостьям праздника напутствие: «Я вам рекомендую вести себя адекватно. Слушаться. То, что нужно, вы в любом случае получите. Вы поймите, все мы люди. И вы приходите к людям. Вы можете быть у меня за смену и 5-й, и 20-й. Я вас прошу до конца оставаться людьми. Как вы с нами, так и мы с вами».

Грудному вскармливанию чаще всего мешают мифы и предрассудки

Консультант по грудному вскармливанию и слингоношению Алена Арсентьева рассказала о важности материнского молока для ребенка, и о том, как кормить грудью в сложных ситуациях.

«Самое главное для успеха грудного вскармливания, это чтобы ребенок с самого начала был с матерью, и чтобы первой его пищей была не смесь из бутылки, а мамино молозиво», –подчеркнула Алена.

По словам Алены, только 3% от всех женщин не могут кормить грудью. В большинстве же случаев успешному грудному вскармливанию мешают мифы и предрассудки, такие как, «я – немолочная мама», «у меня неправильная форма соска», «у меня пустое, нежирное молоко».

Также консультант заметила, что ребенка нужно учить правильно сосать грудь, что этого умения у него от рождения нет. А использование пустышек и бутылочек с сосками почти всегда становится причиной отказа ребенка от груди.

Алена рассказала будущим мамам о правилах ношения ребенка в слинге (тканевое приспособление разных конструкций, используемое для переноски ребенка), показала, как правильно наматывать разные виды слингов.

Елена Арсентьева учит носить ребенка в слинге.

Елена Арсентьева учит пеленать.

Соревнования по пеленанию.

Также женщины узнали, зачем и как правильно пеленать малыша, и даже посоревновались, кто быстрее запеленает куклу-пупса.

«То, как у нас одевают детей, это издевательство»

Врач-педиатр Эмма Радашкович рассказала о пользе закаливания для малышей, о том, что не нужно излишне «кутать» детей.

Врач-педиатр Эмма Радашкович

«То, как у нас одевают детей, это издевательство, – подчеркнула детский врач. – Запомните, чем теплее вы будете одевать ребенка, тем больше он у вас будет болеть».

Эмма Радашкович рассказала, что, по ее наблюдениям, дети, которые болели простудами до детского сада, будут реже болеть в саду. А вот ни разу не болевшие, наоборот. И в этом нет ничего страшного, утверждает врач. Бояться вирусных инфекций не нужно, они тренируют иммунитет.

Психолог Елизавета Солонович в начале своего выступления выразила сожаление, что на празднике нет ни одного будущего папы.

«К сожалению, у нас пока не развита культура беременности, и мужчины не всегда понимают, что беременность жены и их жизнь сильно меняет, – отметила Елизавета. – Также очень жаль, что никто не задумывается, что женщинам во время беременности нужна и психологическая поддержка».

Инструктор по аква-аэробике для беременных и специалист по грудничковому плаванию Оксана Кунец рассказала, почему важно обучать ребенка плаванию как можно раньше. Занятия в воде благотворно влияют на позвоночник, на развитие мышц, суставов малыша, а также укрепляют его иммунитет. Приступать к плаванию можно уже с четырех недель. Очень важно успеть до трех месяцев, когда начинает угасать врожденный плавательный рефлекс.

В завершение праздника фитнес-клуб «Ева» подарил каждой гостье купон на два бесплатных занятия йогой или аква-аэробикой для беременных.