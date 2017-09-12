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Возле Мостов почтили память повстанцев Калиновского

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  • 12.09.2017, 8:45
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Акция прошла под бело-красно-белыми флагами.

В это воскресенье,10 сентября, мостовские общественные активисты пришли в деревню Пацевичи Мостовского района, где на опушке леса находится памятник на могиле повстанцев Калиновского, которые боролись за независимость Беларуси и погибли там в 1863 г. в бою с царскими войсками, сообщает gs.by.

Патриотическая акция прошла под бело-красно-белыми флагами. К памятному камню были возложены цветы и зажжены свечи.


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