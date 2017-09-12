Суперураган «Ирма» затопил Солнечный штат: новые фото 2 12.09.2017, 8:56

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Циклон оказался необычайно масштабным, охватив весь полуостров Флорида, от Джексонвилла до Майами.

Прошедшей ночью без света остались три миллиона человек, а вода в некоторых районах поднялась на 2,5 метра. Президент США Дональд Трамп объявил Флориду районом бедствия.

На сегодняшний день ураган Ирма ослаб с максимальной пятой до первой категории. Однако вызванные ураганом штормовые волны вдоль юго-восточного побережья США по-прежнему могут представлять угрозу для жизни, пишет panoptikon.org.

Вслед за Ирмой к Карибским островам подошел ураган Хосе, однако не успел нанести разрушения, снизился до третьей категории и сменил курс в сторону от островов.

Ураганы Ирма и Хосе

Опустошенные Карибы

Всю прошлую неделю Ирма бушевала на Карибских островах, больно ударил по Пуэрто-Рико и Кубе. Этим странам нанесен ощутимый урон, погибли как минимум 25 человек.

На острове Сен-Мартен, принадлежащем Франции, ураган разрушил 95 процентов инфраструктуры.

Сообщается, король Нидерландов отправится на остров, чтобы принять участие в усилиях по восстановлению, а президент Франции Эммануэль Макрон собирается прибыть туда на Airbus, полном необходимой гуманитарной помощи.

Сильно пострадал и расположенный неподалеку французский остров Сен-Бартелеми.

От урагана пострадали Антигуа и Барбуда. Большинство жителей Барбуды оказались без крыши над головой.

Кубинские населенные пункты на севере страны, в том числе Гавана, оказались под ударом урагана. Из центральных районов столицы Кубы эвакуировали десять тысяч человек из-за опасности сильного наводнения.

Рухнул как минимум один мост и несколько башен связи. Десятки прибрежных городов Кубы повреждены.

В рыбацком городке Кайбариен на Кубе дома накрыла гигантская волна, после которой все улицы и строения покрылись вязкой грязью и водорослями.

«Деревья в парке перед моим домом сломаны, улицы также завалены деревьями. Большинство крыш сорвано, некоторые дома полностью разрушены, река, которая проходит через город, вот-вот выйдет из берегов», - рассказала жительница города Камагей Анаида Моралес.

Флориде снесло крышу

Накануне удара Ирмы Трамп по Флориде опубликовал в Twitter сообщение, в котором благословил всех американцев.

«Береговая охрана США, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях, а также храбрые люди со стороны федеральных и региональных властей готовы. Вот-вот придет Ирма. Да благословит Господь всех», - написал он.

The U.S. Coast Guard, FEMA and all Federal and State brave people are ready. Here comes Irma. God bless everyone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 сентября 2017 г.

В воскресенье шторм почти на пике мощности обрушился на островную цепь Флорида-Кис.

К вечеру он подступил к Тампе и Сент-Питерсбергу, двум крупнейшим городам на берегу залива Тампа, где ожидаются штормовые волны высотой до трех метров, которые могут захлестнуть улицы и дома. В Тампе сильных ураганов не было уже более 100 лет.

В Майями и его окрестностях в воскресенье зафиксировали не менее шести торнадо и несколько водяных смерчей.

Курортный город Майями-Бич, в обычное время кишащий туристами, серферами и пловцами, опустел и затих. Улицы в центре Майями оказались затоплены.

Изящные пальмы, символ «Солнечного штата», превратились в источник опасности: ветер расшвыривает листья, ветви и кокосы как боевые снаряды.

Всего в штате эвакуировали шесть миллионов человек, но многие решили остаться в своих домах.Из наиболее пострадавших районов города продолжается эвакуация людей.

Эвакуируют не только людей. В тематическом парке Буш Гарденз штата Флорида в заливе Тампа из-за урагана Ирма эвакуируют животных.

Видео эвакуации розовых фламинго опубликовал телеканал CNN. Телеканал уточняет, что всего 12 тысяч животных должны быть перемещены в безопасные места.

В округе Монро 426 заключенных были распределены по другим тюрьмам, а освободившиеся камеры стали временным приютом для 250 животных, среди которых оказались лошади, овцы, аллигаторы, ленивцы и эму.

Множество животных из Парка Гольфстрим были перемещены в любые подходящие здания к северу от парка - от коровников и амбаров до учебных заведений.

В зоопарке животных поместили в железобетонные бункеры.

Полиция же тем временем собирается привлекать к ответственности тех хозяев, которые оставляют своих питомцев там, где они не смогут пережить ураган.

10 сентября по соцсетям прошла фотография пары попугаев, прилетевших на окно квартиры на 22 этаже в поисках укрытия от урагана Ирмы.

Экономисты подсчитали, что ущерб от урагана Ирма во Флориде составит около 300 миллиардов долларов.

Как пишет Guardian, ураган привел к панике на финансовых рынках. А это стало причиной падения страховых акций и фьючерсов на апельсиновый сок.

Однако нефтяные цены в понедельник возобновили свой рост, несмотря на падение в ожидании Ирмы.

Ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на Лондонской бирже ICE Futures на 0,46 процентов до 54,03 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже выросли в цене на 0,78 процента до 47,85 доллара за баррель.