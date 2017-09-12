Пограничники пришли в отель к Саакашвили во Львове

Пограничники пришли в отель к Саакашвили во Львове3
- 12.09.2017, 9:12
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Экс-президент Грузии заперся в номере гостиницы «Леополис».
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины и полицейские прибыли в отель «Леополис» во Львове, в котором остановился бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили. Трансляцию происходящего активист Иван Слободянюк ведет в Facebook.
Активист сообщает, что пограничники пришли в отель около 7.00.
Пограничники заявили, что пришли, чтобы довести до Саакашвили содержание протокола об административном правонарушении – совершение незаконного пересечения государственной границы (ст. 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях).
На месте присутствуют адвокаты политика. Саакашвили к пограничникам пока не выходил.
Экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе сообщил в Facebook, что в Украине начались «массовые аресты и репрессии» активистов «Руху нових сил».
«Сейчас вот арестовали нашего активиста из Черкасс Андрея Котыченко. Он был непосредственно среди тех, кто заводил Михаила в Украину, поддержав волю и стремление украинского народа к демократии и справедливости. В эти минуты его везут во Львов. Вчера пятнадцатью представителями МВД был задержан наш соратник из Ивано-Франковска Александр Бурцев, который также активно участвовал в событиях воскресенья», – отметил он.
Сакварелидзе призвал немедленно освободить активистов.
«Просим всех львовян сейчас незамедлительно собраться у отеля «Леополис» и помочь нам отстоять наши общие права и свободы!» – добавил он.
10 сентября вместо пересечения границы в пункте пропуска «Краковец» Саакашвили вначале попытался въехать в Украину на поезде «Интерсити», но поезд остановили.
После этого политик заявил, что его команда на польской границе «возвращается к первому плану» и едет в пункт пропуска «Краковец», однако вместо этого отправился в пункт пропуска «Шегини». Поляки пропустили автобус с Саакашвили и народными депутатами. Украинская сторона перекрыла границу якобы из-за информации СБУ о минировании перехода. После этого толпа сторонников Саакашвили прорвала кордон пограничников и сопроводила политика на территорию Украины.
Политик приехал во Львов, где заявил, что полицейские не выполнили преступный приказ, пропустив его в страну. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к уголовной ответственности.
В Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили грозит три дела за незаконное пересечение границы.