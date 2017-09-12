Работа перестала «кормить» почти половину белорусов 13 12.09.2017, 9:23

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На «одну» зарплату прожить в нашей стране стало просто нереально.

Исследовательский центр сайта tut.by провел опрос среди 827 человек и выяснил, что практически у 40% респондентов помимо основной работы есть подработка.

Большинство сотрудников – 47,5% подрабатывают из-за нехватки денег, 17,1% опрошенных трудятся в свое удовольствие. Около 15% участников опроса рассматривают подработки в качестве запасного аэродрома на случай потери основного места работы. Более 9% опрошенных трудятся на нескольких работах, чтобы оказать финансовую поддержку близким людям. Не могут трудоустроиться на постоянное место работы и используют возможность временных заработков 7,5% участников исследования.

Около 20% опрошенных отметили, что их доход от подработок достигает половины, а то и целой зарплаты с основного места работы. Денежное вознаграждение от подработок 7,1% респондентов вовсе превышает их ежемесячную заработную плату.

При этом более четверти опрошенных трудятся на нескольких работах каждый день. Подрабатывают 2-3 раза в будние дни 23,7% респондентов. Трудятся по выходным около 13% участников исследования. Более 11% подрабатывают 1 раз в неделю, а 13,8% опрошенных – не чаще 1 раза в месяц. Среди вариантов ответа «Другое» чаще всего встречались следующие: «подрабатываю по случаю» и «когда есть предложение».

Более половины участников исследования отметили, что их подработки связаны с основной сферой деятельности. Практически четверть респондентов подрабатывают, осваивая новую профессиональную область. Монетизировать увлечения и хобби в дополнительный доход удается 21,4% участников исследования.

Исследовательский центр также провел опрос среди 92 работодателей. Большинство из них (68,5%) считают, что подработки сотрудников вредят основной работе: продуктивность у подрабатывающих ниже по сравнению с другими коллегами, а часть сотрудников и вовсе пытаются подработать в рабочее время. При этом около 30% опрошенных работодателей отметили, что, если сотрудник выполняет свои показатели, успешно справляется с поставленными задачи на работе, то его желание подработать в личное время только приветствуется.