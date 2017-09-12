В Бресте «позеленела» река Мухавец 5 12.09.2017, 9:34

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Брестчане стали свидетелями уникального природного явления.

«В выходные прогуливались по Набережной и были неприятно поражены состоянием Мухавца и городского пляжа. Вся прибрежная часть устлана зелеными водорослями, вода у берега тоже зеленая. Еще пару дней, и выброшенные на песок водоросли начнут гнить. Что это за явление? Чем оно вызвано?», - написала в редакцию vb.by читательница Наталья Сергеевна из Бреста.

Ей ответила Татьяна Можвило, заместитель начальника отдела контроля за охраной и использованием атмосферного воздуха и водных ресурсов Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

- На реке Мухавец наблюдается интенсивное развитие водной растительности ввиду сложившихся благоприятных условий, таких как достаточное количество солнечного света, тепла и наличие в воде органических веществ. Кроме того, дало о себе знать и снижение в последние годы интенсивности движения водного транспорта на реке. Обильное развитие растительности прекратится при снижении температуры воздуха. Обращаю внимание, что контроль качества воды в реке Мухавец в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь проводится ежемесячно, повышенного содержания загрязняющих веществ не выявлено. Что касается территории пляжа, то ее обслуживает КУП «Брестское ДЭП», в обязанности которого входит поддержание территории в надлежащем состоянии.