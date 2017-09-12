Пять задачек с подвохом для самых сообразительных 4 12.09.2017, 9:59

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Не все задачи требуют сложных вычислений, но наличие нестандартного мышления – залог успеха.

AdMe.ru подобрал 5 таких задачек — они придутся по силам и взрослым, и детям, а ответы на них вы найдете в самом конце статьи.

Задача № 1

Задача № 2

Задача № 3

Задача № 4

Задача № 5

Ответы:

В пустом кармане есть дыра.

1955 — это не год, а номер палаты роддома, в которой мужчина появился на свет.

Этот человек жил до нашей эры. Следовательно, в 1995 году до нашей эры ему был 10 лет, а в 1990-м исполнилось 15.

Меня зовут Феликс (Felix). Железо в периодической таблице элементов обозначается как Fe, а LIX — это запись числа «59» римскими цифрами.

Лучше выбрать первую дверь. Медведица, защищающая своего медвежонка, вряд ли выпустит человека живым, даже если он предложит ей всю свою еду, а переплыть озеро с крокодилами сможет далеко не каждый. Огонь за первой дверью можно потушить водой из озера (вот тут пригодится ведро), а крокодилов можно отвлечь едой, чтобы не мешали зачерпывать воду.