Как в Беларуси строят дома для многодетных и для чиновников 4 12.09.2017, 11:27

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Семья из Ивацевичского района семь лет ждет льготный кредит, а пока ютится в родительском доме.

Многодетная семья Дубровских из Ивацевичского района семь лет не может получить обещанный властями льготный кредит, чтобы построить дом на полученном участке в райцентре. В райисполкоме и в банке говорят, что денег нет. А вот на новый дом для председателя Ивацевичского райисполкома деньги нашлись и стройка идет полным ходом.

Ольга и Сергей Дубровский из деревни Квасевичи Ивацевичского района воспитывают четверых детей. Старшей дочери уже 14, а самой младшей будет два. Еще один ребенок появится вскоре - Ольга сейчас беременна, передает «Радыё Свабода».

В очереди под номером 5. Семь лет без результата

Сейчас большая семья живет в старом родительском доме в деревне Квасевичи и имеет участок в Ивацевичах, на котором строиться не за что, говорит Сергей Дубровский:

«В 2010 году мы стали на очередь для улучшения жилищных условий. Для многодетных семей очередь отдельная, мы в ней под номером пять. Сначала мы оформились на построение кооператива, потом перевелись на строительство частного дома. Моя жена подготовила все документы, нам выделили участок. Но в банке мы услышали, что денег для нас нет и мы должны ждать. И это ожидание уже затянулась на семь лет».

Сергей и Ольга, согласно указу Лукашенко №13 от 06.01.2012 года «О некоторых вопросах оказания гражданам государственной поддержки при строительстве или приобретении жилых помещений», входят в категорию граждан, имеющих право на внеочередное получение государственных кредитов или субсидий. Согласно законодательству, они могут получить кредит в размере 100% стоимости строительства дома под 1% годовых на 40 лет. Но денег нет, и строительство приостановлено.

Тем временем семья ведет ремонт старого родительского дома в деревне Квасевичи. Сергей делает все своими руками, помогают родители. Ждать, пока государство поможет кредитом, не приходится, так как дети подрастают, говорит Сергей:

«Я уже за собственные средства на полученном участке в Ивацевичах залил фундамент под гараж, подвел электричество. Всего потратил около 1400 рублей. Лучше бы я эти деньги в родительский дом вложил. Для нашей семьи здесь мало места. Надо расстраиваться. А самостоятельно делать это очень трудно».

Ольга Дубровская, жена Сергея, говорит, что устала от ожидания и всех бюрократических процедур:

«Мне в исполкоме чиновники сказали, что можете жаловаться куда угодно, мол, все равно это делу не поможет. Согласно документам наш дом стоит 89 тысяч рублей. Однажды также из уст чиновников прозвучало, что мы должны вложить своих средств не менее 15% от общей стоимости, иначе банк не примет нашу заявку на кредит. А 15% - это почти 20 тысяч. У нас нет таких денег. На словах у нас декларируется одно, но действительность совсем другая. Поэтому если такая политика ведется, то лучше я здесь построюсь, зачем мне нужен тот участок?»

Сергей считает, что чем дальше от столицы, тем социальная политика реализуется хуже:

«Здесь законы и распоряжения просто не выполняются. Вот я работал как-то с парнем из Минска. У него тоже многодетная семья, но ему удалось найти помощь. Мне кажется, что там ближе к Григорьевичу, поэтому и выбивается все быстрее. А тут, как на периферию выезжаешь, то все».

Позиция властей: сами виноваты

Руководитель отдела ЖКХ и архитектуры Ивацевичского райисполкома Ирина Иванова говорит, что на самом деле в таком длинном ожидании на жилье виновны не чиновники в райисполкоме, а родители многодетной семьи, поскольку запутались:

«Дело в том, что семья Дубровских находится в очереди на получение социального жилья. Они могли стать на очередь как многодетная семья и получить земельный участок. Это и произошло, так как они имели право получить его в первоочередном порядке. Возможно, что не совсем правильно понимали полученную информацию.

Бывает так: если люди не совсем понимают то, что им говорят, но хотят получить результат тот, который они ожидают, то с любой информации выбирается только то, что им необходимо. Где-то пропускаются нюансы. Некоторые законы не совсем правильно трактуются. Возможно, работа в объяснении им их прав была проведена не совсем правильно; может, не совсем доступным языком лицом, которое не является специалистом. А возможно, что объяснялось им соответственно, но люди, не хочу их каким-то образом обидеть, не поняли. Может запутались. Ведь участок они получили действительно как многодетная семья. А это совсем другая очередь».

Строительство жилья для чиновников - вне очереди

Совсем другая ситуация с наличием денег на строительство нового жилья для председателя Ивацевичского райисполкома Александра Грицука.

Летом в городе начали возводить для него новый дом, который станет служебным. Строительство большого дома ведется за бюджетные средства на перекрестке улиц Бровки и Цветочная. На эту цель выделено около 100 тысяч долларов.

При этом в самом центре Ивацевичей существует служебное жилье, в котором жили прежние председатели районного исполнительного комитета.

Представительница Ивацевичского райисполкома подтвердила, что действительно дом на перекрестке улиц Бровки и Цветочная строят для нужд председателя исполкома за бюджетные средства.

Рабочие на площадке рассказали, что на возведение дома потрачено около 50 тысяч долларов, а еще такая же сумма денег пошла на то, чтобы перенести сложные линии коммуникаций.

Помочь всем многодетным семьям государство не может (не хочет?)

Ситуация с семьей Дубровских не единственная в Ивацевичском районе.

Всего же в Беларуси насчитывается более 80 тысяч многодетных семей. Но средств у государства на то, чтобы оказать помощь каждой семье, не хватает. Так, за последние пять лет финансовая помощь государства на улучшение жилищных условий оказана 55 тысячам семей. В Минске на сегодняшний день более пяти тысяч многодетных семей ждут своей очереди на улучшение жилищных условий. Некоторые вынуждены ждать пять и более лет.