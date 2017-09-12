Страсбургский суд потребовал от России предоставить информацию о Павле Грибе 1 12.09.2017, 11:37

Павел Гриб

Документы о состоянии здоровья похищенного ФСБ украинца должны быть предоставлены не позже 25 сентября.

Европейский суд по правам человека ответил на заявление адвоката семьи Павла Гриба Евгении Закревской. Об этом адвокат написала в своем Facebook.

В суд адвокат семьи обратилась на прошлой неделе, когда о местонахождении Павла ничего не было известно.

В ответе ЕСПЧ сказано, что суд просит правительство России в срок до 25 сентября направить медицинскую документацию, содержащую информацию о текущем состоянии здоровья Павла Гриба. А также указать, какие медицинские препараты ему прописаны, и какие он получает. На основании этой информации суд будет принимать решение о принятии срочных мер.

Ранее родственники Павла сообщали, что он страдает тяжелым заболеванием, связанным с патологией нарушения кровообеспечения внутренних органов, и ему нужна постоянная медицинская помощь. Вчера к Грибу пустили его адвоката Андрея Сабинина, который после встречи рассказал, что никаких лекарств задержанный не получает.

Адвокат также сообщил, что, со слов Гриба, из Гомеля его вывезли неизвестные люди. Статью, по которой украинца задержали, адвокат назвать не смог, поскольку дал подписку о неразглашении.

Напомним, Павел Гриб исчез после пересечения украинско-белорусской границы 24 августа. Он направлялся в Гомель на встречу с девушкой из России. Родственники Гриба подозревают ФСБ России в операции по вывозу его из Беларуси.

7 сентября МИД Украины сообщил, что Павел Гриб находится в СИЗО ФСБ в Краснодаре.

Белорусские власти на прошлой неделе собирались решать вопрос о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения украинца после завершения проверки. Но позже МВД Беларуси сообщило, что не задерживало Гриба.

Киев заявил Москве «решительный протест» из-за задержания Павла Гриба. Украинский МИД потребовал от российской стороны «безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов к задержанному гражданину Украины Павлу Грибу, предоставить исчерпывающую информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания, условиях содержания и обеспечить его немедленное возвращение в Украину».