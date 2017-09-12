Frankfurter Allgemeine: Литий может стать «новым бензином» 2 12.09.2017, 11:43

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Фото: dpa

Высокий спрос на литий превращает соляные озера в золотое дно.

Дебаты о запрете использования дизельного горючего в городах и возможный конец эпохи двигателя внутреннего сгорания привели к значительному росту цены на литий. В течение года цена этого материала, который используется при производстве батареек, более чем удвоилась — после того, как она уже до этого значительно выросла в результате использования его в смартфонах. Сегодня торговцы требуют от 12 до 14 тысяч долларов за одну тонну карбоната лития, самого распространенного соединения этого металла, пишет германское издание Frankfurter Allgemeine.

Курсы акций крупных фирм по добыче и переработке, таких как лидеры рынка корпорация Альбемарле (Albemarle) из Америки и Orocobre и Galaxy Resources из Австралии, также смогли с начала 2016 года зарегистрировать значительную прибыль. Высокий спрос на литий превращает соляные озера, такие как Салар-де-Уюни (Salar de Uyuni) в Боливии, в золотое дно. Другие говорят даже о том, что в эпоху электромобилей литий станет «новым бензином».

«У нас имеются акции предприятий по добыче лития в некоторых наших сырьевых фондах, так как мы считаем, что со временем увидим значительный рост спроса на это сырье», — говорит по этому поводу международная инвестиционная компания Blackrock. Дебаты об электромобилях оказывают значительное влияние на цену, сообщает Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg), эксперт по сырью Коммерцбанка. Он не считает этот ажиотаж безосновательным: «Вследствие бума электромобилей может вырасти и спрос». Он может себе представить, что электромобильность в результате развития в Китае и Америке, а также во Франции придаст развитию импульсы быстрее, чем это ожидалось ранее, говорит Хайнрих Петерс (Heinrich Peters), эксперт по сырью банка Helaba: «Рост добычи в шахтах ожидается в 2019 году. До тех пор в краткосрочной перспективе может время от времени возникать тема нехватки сырья».

Многое при этом остается неопределенным. Никто не знает, как скоро и сколько электромобилей появится на дорогах мира. Неизвестно пока и то, как будет проходить дальнейшее техническое развитие батареек — и будет ли литий при этом играть главную роль в долгосрочной перспективе.

Аналитики HSH-Nordbank все же представили в этой связи следующие расчеты. Если одна только Tesla захочет к 2020 году ежегодно выпускать по 500 тысяч электромобилей, то на это потребуется 24 тысячи тонн лития в год. В прошлом году, говорится в справке, производство лития в мире составило как раз 40 тысяч тонн. «К 2025 году мировой спрос мог бы вырасти до 500 тысяч тонн в год, — прогнозирует банк. — Большая часть спроса придется при этом на электромобили».