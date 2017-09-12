Фотофакт: Сто тысяч человек прочитали культовые цитаты известных белорусов 12.09.2017, 12:06

«Арт-сядзіба» провела необычной флешмоб в Лиде.

9 сентября в Лиде состоялся фестиваль «Lidbeer-2017». В течение всего дня в Лиде происходили различные акции.

«Арт Сядзіба» также имела свою точку активности, на которой каждый желающий мог сфотографироваться с культовыми выражениями из белорусских песен, зачитать белорусское стихотворение в стиле «рэп», отправить письмо Лявону Вольскому, а также приобрести себе сувенир в национальном стиле, сообщает сайт artsiadziba.by.

Фестиваль «Lidbeer-2017» посетило 100 тысяч человек. Сотни людей делали снимки с плакатами, на которых были помещены цитаты белорусских музыкальных хитов. После обеда на нашей площадке прошла автограф-сессия группы «Крамбамбуля».