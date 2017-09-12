Почему растут тарифы ЖКХ? 17 Михаил Пастухов, sn-plus.com

12.09.2017, 12:16

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Михаил Пастухов

Чиновники министерства жилищно-коммунального хозяйства могут «накручивать» цены на услуги до бесконечности.

В сентябре и декабре будут повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги: сначала — на 8%, потом — еще на 10%. Чем это обусловлено и как это расценить с правовой точки зрения?

Что говорят?

Соответствующую информацию озвучил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец 17 августа в ходе расширенного заседания «парламента». Чиновник сообщил, что «индексация тарифов ЖКХ обусловлена ростом доходов населения, как это и предусмотрено законодательством».

Министр ЖКХ Александр Терехов «обрадовал», что с января 2018 г. белорусы будут платить 100% коммуналки, за исключением оплаты тепловой энергии.

Как сообщила 18 августа газета «Звязда», тариф на канализацию возрастет на 48,5%, стоимость холодного водоснабжения — на 27,7%, вывоз твердых коммунальных отходов — на 19%. В результате общая жировка «потяжелеет» на 5 долларов. К примеру, оплата двухкомнатной квартиры 48 кв. метров с тремя жильцами к концу 2017 г. составит ориентировочно 93 рубля.

По мнению начальника управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Дмитрия Казановского, тарифы на ЖКХ в Беларуси невысокие, население способно их оплачивать без субсидий.

В ближайшее время будет проведена масштабная работа по согласованию общей политики ЖКХ, а также составлена тарифная тетрадь, где по пунктам будет расписано, что сколько стоит.

На осень запланировано большое совещание с участием Лукашенко по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Кто виноват?

Напомню, что еще в июне Лукашенко заявил, что «В Беларуси необходимо совершенствовать саму ситуацию в ЖКХ и стиль работы в этой сфере. Для этого нужно выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось».

А тут — двойной виток тарифов со стратегической целью выйти на 100% оплаты ЖКУ (кроме тепловой энергии). Кто ослушался указаний главы государства и решился снова подразнить население?

Можно ответить просто — чиновники. Они, как и Лукашенко, озабочены нехваткой средств в госбюджете на текущие нужды. Рост тарифов ЖКХ — самое доступное средство пополнения казны, как, впрочем, и рост цен на топливо, на спиртные напитки, сигареты, продукты.

На самом деле проблема более сложная. Специалист в данной сфере, директор учреждения «Эффективное управление зданиями» Владимир Новосяд считает, что главная причина в тарифе, который устанавливает монополист — министерство ЖКХ. Этот тариф складывается из расходов на тепло, свет, воду, газ, уборку мусора, ремонты. Просчитать эти расходы непросто. Система оплаты ЖКУ очень непрозрачная. Поэтому чиновники МЖКХ могут «накручивать» цены на услуги до бесконечности.

Как оценить?

Регулирование жилищно-коммунальных услуг в Беларуси осуществляется постановлением совета министров от 23 марта 2016 г. № 233. В соответствии с ним к числу основных жилищно-коммунальных услуг относятся: техническое обслуживание, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, техническое обслуживание лифта, текущий ремонт, капитальный ремонт, горячее и холодное водоснабжение, канализация, газо-, электро- и теплоснабжение, обращение с твердыми бытовыми отходами.

Конкретные размеры тарифов на коммунальные услуги определяются исходя из положений указа от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» на основании решений Мингорисполкома и облисполкомов. Для малообеспеченных граждан предусматривается выделение субсидий, если на оплату жировки расходуется более 20% дохода семьи, проживающей в городе, или 15% дохода семьи, живущей в сельской местности. Дети до 7 лет освобождаются от платы за техническое обслуживание лифта, электроэнергию, потребляемую лифтом, и содержание мест общего пользования. Льготные тарифы на электричество имеют пенсионеры и инвалиды (любой группы).

Как видим, мало кто из потребителей может рассчитывать на субсидии по оплате ЖКУ в случае повышения тарифов, поскольку не будет выходить за пределы, установленные законодательством. Значит, придется, хотя и с недовольством, платить.

Однако удивляет аргумент чиновников о том, что индексация тарифов ЖКХ обусловлена ростом доходов населения. Даже если предположить, что средняя номинальная зарплата белорусов выросла и приблизилась к вожделенной цифре 1000 рублей, то это не означает, что доход надо отдать на оплату ЖКУ. Ведь нашу зарплату съедают постоянно растущие цены, инфляция, курс доллара и пр.

Не стоит забывать, что в соответствии с частью 2 статьи 21 Конституции каждый имеет право на постоянное улучшение условий жизни. В этой связи резонно поставить вопрос: почему власти забирают «лишние» рубли путем повышения тарифов?

Что делать?

Мне понравились рассуждения Владимира Новосяда. По примеру других стран (Польши, Литвы, Украины) он предлагает упразднить монополию государства в сфере ЖКХ и передать оказание услуг частным компаниям. В свою очередь, права потребителей могли бы представлять товарищества собственников жилья. Тогда бы потребители могли видеть, из чего складываются тарифы, насколько они обоснованные. Появилась бы конкуренция на рынке производителей ЖКУ.

Понятное дело, что власть не желает отдавать лакомый кусок доходов в руки каких-то частных лиц. Мне лично интересно, что будут говорить представители власти, когда по оплате ЖКУ мы достигнем 100%. Ведь рост тарифов будет продолжаться, и мы начнем покорять новую планку. Возможно, тогда нам начнут втюхивать информацию о дороговизне тепловой энергии, о росте бытовых отходов, о дополнительных расходах по добыче и очистке воды. Думаю, что насытить монополиста не удастся, как и проверить его на честность.

В этой связи для претворения в жизнь идей Новосяда считаю необходимым упразднить Министерство жилищно-коммунального хозяйства и «похоронить» монополиста.

Михаил Пастухов, sn-plus.com