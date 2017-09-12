В Минске «Ауди» с дипномерами припарковался на газоне 6 12.09.2017, 12:49

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Инцидент произошел на улице Восточная.

Сразу несколько читателей прислали в редакцию Onliner.by фотографии с улицы Восточной в Минске. На днях водитель автомобиля Audi A6 с дипломатическими номерами привлек внимание, припарковавшись на зеленой зоне возле пешеходного перехода. Минчане возмущены: рядом два паркинга и немало парковочных мест. Впрочем, есть один нюанс, пишет издание.

Итак, перекресток улицы Восточной и Мележа в Минске. Поблизости расположено несколько офисных зданий, и в рабочее время в тихом районе постоянно много автомобилей. В будний день около 13:00 на газоне возле пешеходного перехода наши читатели увидели стоящую Audi. В машине никого не было.

— И так травы мало, так еще машину с красными номерами поставили. И это при том, что рядом, метрах в 100—150, два паркинга и много свободных мест. Нельзя же так нагло парковаться, да еще с такими номерами, — возмущен пользователь форума с ником THE_STIG.

Пункт 143.15 ПДД: «Остановка и стоянка транспортных средств запрещаются на газонах и других участках с зелеными насаждениями».

Паркинги есть, но…

Справедливости ради, нужно сделать оговорку. Поблизости действительно расположены два паркинга, и местные жители говорят, что свободные места на них есть всегда и в достаточном количестве. Но приехать и припарковаться, скажем, на час, любой желающий не может.

— Почасовая оплата не предусмотрена, не практикуем такого, — сообщили корреспонденту Onliner.by на одном из паркингов. — Можно арендовать место на долгосрочный период, допустим на месяц. Заключайте договор — и паркуйтесь, когда нужно.

То есть в данном конкретном случае говорить о паркингах не приходится — едва ли водитель Audi является арендатором места на одном из них.

«Мест достаточно — было бы желание»

Тем не менее читатели настаивают на том, что если водитель задастся целью припарковаться по правилам, то сделать это обязательно сможет. При этом не потратит слишком много времени на поиски свободного места.

— Открытых парковок достаточно. Возле каждого здания есть специально отведенные места. Возле одного только магазина всегда можно стать — было бы желание, — говорят люди.

Кстати, по слухам, когда-то в этом районе планировали построить еще одну вместительную открытую парковку, но местные высказались против: зеленой зоны мало, не все же водителям отдавать.