«Дети по-прежнему приходят к 8 часам в школу и просто рисуют до 9-ти» 5 12.09.2017, 13:07

2,560

Фото: Reuters

Первая неделя учебы уже прошла, и в некоторых витебских школах дети уже отсидели лишний час до начала уроков.

Одно из нововведений этого учебного года – начало занятий в 9.00 в некоторых школах.

Эта «рекомендация» Министерства образования вызвала неоднозначную реакцию, в первую очередь, у родителей школьников младших классов. Оно и понятно: когда тебе на работу к 8.00-8.30, а ученику в школу лишь к 9.00, то о каком благом деле в виде лишнего часа сна может идти речь? Ребенок все равно будет вставать в обычное время, завтракать, собираться, ехать в школу в сопровождении мамы или папы и ждать там начала уроков, пишет vkurier.by.

Администрации школ заявили, что дети не будут предоставлены сами себе: за ними присмотрит учитель. Как это было на самом деле? Ученики сидели в классе за партами, могли порисовать, собрать мозаику или заняться другим спокойным занятием, а педагог просто смотрел за порядком.

После выступления министра образования, который очень удивился, что школы работают в две смены, а занятия начинаются в 9 утра, ряд витебских школ вернулись к оптимальному времени – 8.15.

Но и родители не сидели на месте. После того, как в одной из витебских школ 1 сентября объявили, что занятия стартуют в 9 часов, мамы и папы подготовили коллективное обращение на имя начальника отдела образования и собрали подписи. А чтобы уж наверняка, в субботу позвонили на «прямую линию» в горисполком. Как итог, с 12 сентября уроки здесь также будут начинаться в 8.15.

Но между тем остались в городе школы, которые работают с 9.00 часов. Речь идет, в первую очередь, о тех учреждениях образования, где дети учатся в одну смену. Как с таким режимом справляются родители? Своей историей поделилась Марина (имя по просьбе героини изменено), которая работает поваром в детском садике.

«Если я работаю на первую смену, то мой рабочий день начинается в 6 утра, чтобы успеть приготовить завтрак на весь детский садик. Те повара, у кого дети-школьники, приходят на работу на полчаса-час раньше, чтобы часов в семь отлучиться, сбегать домой, разбудить ребенка, собрать и отвести его в школу к восьми часам, затем вернуться на кухню и раздать завтрак. А вот уйти в восемь, чтобы разбудить ребенка, не получится никак, иначе дети в саду останутся голодными. Потому у меня нет другого выбора, как приводить дочь в школу к 8 часам и оставлять ее там дожидаться начала уроков.

К слову, два дня на прошлой неделе занятия у первоклашек начинались в 8.15: один раз у детей был классный час, один раз – факультатив. Остальные три дня они просто сидели и рисовали. Не могу сказать, что всех детей родители приводили к восьми, но 6-7 человек из класса были стабильно. Просто обидно, кому мешала устоявшаяся система? Оно-то понятно кому, но почему все остальные родители теперь должны из-за этого страдать? Темно ребенку идти в школу утром в осенне-зимний период? Тогда давайте вернемся к переводу часов на зимнее время. Несколько поколений так жили, и все было отлично».