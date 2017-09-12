Саакашвили подписал протокол о незаконном пересечении границы Украины 1 12.09.2017, 13:15

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Рассмотрение дела начнется 18 сентября.

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили 12 сентября во Львове подписал протокол о совершении административного правонарушения – незаконном пересечении границы, сообщает gordonua.com.

Присутствующий сотрудник Госпогранслужбы сказал, что рассмотрение дела начнется 18 сентября в 15.00 в Мостисском райсуде Львовской области.

"А я до 18 сентября, если они еще какие-то препятствия мне не создадут, я начинаю свою поездку по Украине. Сегодня я планирую график и объявляю где-то во второй половине дня. С завтрашнего дня у меня начинаются встречи по всем регионам Украины", – заявил Саакашвили.

10 сентября вместо пересечения границы в пункте пропуска "Краковец" Саакашвили вначале попытался въехать в Украину на поезде "Интерсити", но поезд остановили. После этого политик заявил, что его команда на польской границе "возвращается к первому плану" и едет в пункт пропуска "Краковец", однако вместо этого отправился в пункт пропуска "Шегини". Поляки пропустили автобус с Саакашвили и народными депутатами. Украинская сторона перекрыла границу якобы из-за информации СБУ о минировании перехода. После этого толпа сторонников Саакашвили прорвала кордон пограничников и сопроводила политика на территорию Украины.

Политик приехал во Львов, где заявил, что полицейские не выполнили преступный приказ, пропустив его в страну. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сказал, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к уголовной ответственности.

В Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили грозит три дела за незаконное пересечение границы.

Сегодня пограничники прибыли в отель "Леополис" во Львове, чтобы ознакомить его с протоколом о незаконном пересечении границы.