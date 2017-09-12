В Минск привезут самую древнюю и дорогую книгу Европы 4 12.09.2017, 13:24

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Библию Иоганна Гутенберга, которая стала первой печатной книгой в мире, сегодня привезут в столицу.

Белорусы увидят книжный памятник впервые. Как рассказал kp.by замдиректора Национальной библиотеки Алесь Суша, доставят изданиев Минск спецрейсом из Лейпцига, где он хранится в Национальной библиотеке Германии. Сопровождают раритет в Беларусь эксперты-книговеды, дипломаты и охрана. У нас Библию Гутенберга представят в Национальной библиотеке в рамках международной выставки «Франциск Скорина и его эпоха».

Кроме своей роли как точки отсчета в книгопечатании, издание уникально тем, что оно самое древнее и дорогое. В мире сохранилось всего несколько его экземпляров. Причем в Беларусь привезут только сохранившийся в Лейпциге фрагмент книги. Помогли ее привезти в Минск Посольство ФРГ в Беларуси и Национальная библиотека Германии.

Библия Гутенберга напечатана благородным готическим шрифтом в две колонки. Прописные буквы и заголовки имеют цветные украшения, выполненные вручную. Появилась книга не позднее 1455 года, то есть примерно за 60 лет до первой Библии Франциска Скорины. Тираж издания Гутенберга составил 180 экземпляров. В 2009 году было известно о 47 единицах, из которых 21 полностью сохранилась.

Цена одного листа подобного по времени создания книжного памятника на аукционах может доходить до 80 тысяч долларов, а неполный том будет стоить порядка 5 миллионов долларов.