Алина Талай: Моя цель — побить национальный рекорд 12.09.2017, 13:51

Одна из лучших барьеристок мира обозначила главную цель на новый сезон — побить рекорд Беларуси 12,63 на 100 метров.

- Этот год меня научил тому, что всегда нужно бороться до конца, стараясь показать максимум своих возможностей каждый день на каждой тренировке, преодолевая себя и свои страхи. Моя цель на новый сезон – побить национальный рекорд 12,63 на 100 метров. Эта цель уже поставлена, поэтому я сделаю все, чтобы побить старые рекорды и завоевать новые медали, — рассказала белорусская бегунья Алина Талай tut.by.